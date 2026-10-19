Plus besoin d'injections : le Wegovy en comprimé arrive en France dès novembre

Déjà disponible dans plusieurs pays, le Wegovy en comprimé doit arriver dans les pharmacies françaises en novembre. Une nouvelle option très attendue contre l'obésité.

Fini les piqûres hebdomadaires ? Le laboratoire Novo Nordisk prévoit de commercialiser début novembre 2026 la version orale de son médicament Wegovy, selon Le Figaro. Lancée aux États-Unis en janvier, puis au Royaume-Uni ou encore en Allemagne, elle a reçu le feu vert européen en juillet 2026. En France, la version injectable du Wegovy est disponible depuis deux ans et remboursé depuis le cet été. L'arrivée de la version orale du Wegovy représente une avancée majeure pour les quelque 10 millions d'adultes concernés par l'obésité, soit environ 17 % de la population française.

Qui pourra prendre ce nouveau comprimé ?

Le comprimé contient la même molécule que l'injection : le sémaglutide, qui en imitant l'hormone appelée GLP-1, diminue la faim et favorise la satiété. Selon l'Agence européenne des médicaments, Wegovy injectable comme oral est réservé aux adultes dont l'indice de masse corporelle (IMC) atteint 30, ou 27 en présence d'un problème de santé lié au poids, comme le diabète de type 2, l'hypertension ou l'apnée du sommeil. Il est prescrit en complément d'une alimentation adaptée et de l'activité physique, et non pour perdre quelques kilos à des fins esthétiques.

Attention, les conditions de remboursement du Wegovy injectable sont plus strictes. Il est remboursé uniquement pour les patients ayant un IMC d'au moins 40, ou de 35 avec une comorbidité sévère, après l'échec d'une prise en charge nutritionnelle d'au moins six mois. Pour bénéficier du remboursement, la première prescription doit être établie par un médecin spécialisé dans l'obésité, exerçant dans certaines structures ou en lien avec un centre spécialisé. En revanche, hors remboursement, le Wegovy peut être prescrit par tout médecin, dans le respect de son autorisation de mise sur le marché.

Prix, remboursement... Combien coûte Wegovy oral ?

Le comprimé ne sera pas remboursé à son lancement en France. Son prix reste à préciser, mais devrait être proche de celui de la version injectable, qui coûte environ 147 à 195 euros par mois selon le dosage. Un coût qui pourrait constituer un frein important à l'accès à cette nouvelle forme du traitement.

Wegovy injectable ou oral : quelles différences ?

La différence majeure est la disparition des aiguilles. "Certains patients vont préférer un traitement oral en prise quotidienne, là où d'autres préféreront les injections hebdomadaires", explique à Revue Pharma la Dre Isabelle Lonjon-Domanec, directrice médicale de Novo France.

Mais le comprimé impose des contraintes : il doit être pris chaque matin, après au moins huit heures de jeûne, avec environ 120 ml d'eau. Il faut attendre au moins 30 minutes avant de manger, boire ou prendre d'autres médicaments.

L'efficacité de la forme orale est similaire à celle de la forme injectable. D'après les essais cliniques, les comprimés de Wegovy permettent "une perte de poids moyenne de 16,6 % en 64 semaines, très proche des 17,4 % obtenus avec le sémaglutide injectable à 2,4 mg", précise la Dr Lonjon-Domanec. Des résultats proches, mais les deux formes n'ont pas été directement comparées. Les effets indésirables restent similaires : nausées, vomissements, diarrhées ou constipation.

Le choix entre les injections et les comprimés dépend donc des préférences et des possibilités de chaque patient. L'essentiel est de privilégier la forme qui favorisera la meilleure adhésion au traitement sur le long terme, indispensable pour maintenir la perte de poids et réduire les risques de complications liées à l'obésité.