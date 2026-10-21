Vaccin universel contre le cancer : une innovation française fait naître "un immense espoir"

Des chercheurs français ont déjà testé leur vaccin thérapeutique sur plus de 300 patients atteints de différents cancers.

Pourra-t-on demain guérir tous les cancers - ou presque - grâce à un seul et même vaccin ? C'est l'espoir immense que représente UCPVax, un vaccin thérapeutique développé à Besançon. Après plus de 15 ans de recherche, les chercheurs ont présenté de nouveaux résultats encourageants, qui restent encore à confirmer à plus grande échelle.

Comment fonctionne ce "vaccin universel" ?

Contrairement aux vaccins préventifs, qui ont pour but d'éviter de développer une maladie, UCPVax est un vaccin dit thérapeutique : il s'adresse aux patients déjà atteints de cancer. Son principe : stimuler un type de globule blanc, les lymphocytes T CD4, "véritables 'chefs d'orchestre' de la réponse immunitaire", explique le CHU de Besançon. "Notre vaccin stimule les officiers, pour qu'ils ordonnent à tous les soldats d'attaquer la tumeur", illustre le Pr Olivier Adotevi, à l'origine du projet au CHU de Besançon.

Ce vaccin est dit "universel" car il cible également la télomérase, une enzyme "qui permet aux cellules cancéreuses de se multiplier sans limite et qui est présente dans la grande majorité des cancers", précise le CHU de Besançon. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il peut déjà guérir tous les cancers, même s'il a eu des résultats prometteurs sur plusieurs types de tumeurs.

Un vaccin déjà étudié sur 4 types de cancers, dont un cancer du cerveau très agressif

Au total, plus de 300 patients ont été traités ou inclus dans des essais menés dans plus de 20 centres en France. D'après les chercheurs, UCPVax est bien toléré, et environ 80 % des patients vaccinés ont développé une réponse immunitaire. Même si une réponse immunitaire ne signifie pas forcément que le cancer régresse, le vaccin a pour l'instant montré "des signaux cliniques encourageants".

Leur priorité est aujourd'hui le glioblastome, le cancer du cerveau le plus fréquent : il touche environ 3 500 personnes chaque année en France. C'est surtout un des cancers les plus agressifs et difficiles à traiter. Parmi les 67 patients inclus dans l'essai, 8 étaient encore en vie plus de deux ans après la fin du traitement. La quasi totalité des patients a développé une réponse immunitaire. "Cela constitue un immense espoir", se réjouit le Pr Adotevi.

En dehors du glioblastome, le vaccin a aussi été étudié (en complément d'une immunothérapie) chez 47 patients atteints de cancers liés au papillomavirus. Parmi eux, 6 ont eu une rémission complète, et 18 étaient en vie deux ans après la fin du traitement. Des essais, dont les résultats sont attendus, sont aussi menés chez des patients atteints d'un cancer du foie. Enfin, le vaccin a également été testé auprès de patients atteints d'un cancer avancé du poumon, avec des résultats contrastés. Utilisé seul chez 59 patients, 87 % ont développé une réponse immunitaire, et un cas de rémission complète a été déclaré. Mais un autre essai clinique dans lequel le vaccin a été associé à une immunothérapie a montré des résultats très inférieurs à la chimiothérapie standard.

L'objectif : une mise sur le marché en 2032

Ces premiers résultats doivent être confirmés dans des essais sur un plus grand nombre de patients. Pour financer cette prochaine étape, le CHU de Besançon lance une levée de fonds de 6 millions d'euros, ouverte à tous. Vous pouvez soutenir ces recherches sur ce lien. Si les résultats sont positifs, les chercheurs visent une demande d'autorisation de mise sur le marché en 2032.