Cancer du poumon : donner ce traitement "révolutionnaire" prolonge la vie des patients

Un traitement déjà utilisé en cas de rechute a montré des résultats inédits lorsqu'il est administré plus tôt.

Disposer d'un traitement efficace est une avancée. Encore faut-il le donner au bon moment. C'est tout l'enjeu du tarlatamab, un traitement qualifié de "révolutionnaire" par le Pr Nicolas Girard, pneumologue, chef du département d'oncologie médicale de l'Institut Curie et responsable des programmes pour le cancer du poumon au sein de l'ESMO. Ce traitement, déjà utilisé après une rechute chez des patients atteints d'un cancer du poumon à petites cellules, améliore la survie quand il est administré plus tôt. Des résultats présentés samedi 24 octobre au congrès de cancérologie ESMO, et publiés dans le New England Journal of Medicine, viennent de le démontrer. "En dehors de la chimiothérapie dans les années 80, on n'a jamais eu de traitement qui transformait à ce point le pronostic", se réjouit le spécialiste.

Le cancer du poumon à petites cellules, la forme la plus agressive

En 2023 en France, près de 53 000 nouveaux cancers du poumon ont été estimés, et plus de 31 000 personnes en sont mortes. Il existe deux formes principales : les cancers du poumon "non à petites cellules", les plus fréquents, et ceux "à petites cellules", qui représentent environ 20 % des cas, soit environ 7 000 à 8 000 nouveaux patients par an. Leur pronostic est particulièrement sombre. La plupart des patients sont diagnostiqués au stade métastatique, avec une survie médiane d'environ un an, rappelle le Girard.

Actuellement, le traitement standard repose d'abord sur une chimiothérapie associée à une immunothérapie, qui est poursuivie seule en entretien. Mais les rechutes sont fréquentes et peuvent survenir rapidement, et la maladie devient résistante à la chimiothérapie. Selon Nicolas Girard, si le tarlatamab est disponible en deuxième traitement, environ 60 % des patients ne le reçoivent pas, notamment parce qu'ils décèdent avant de pouvoir en bénéficier. Des chercheurs ont justement présenté des résultats positifs du traitement administré plus tôt.

Une survie presque doublée

Ce traitement rapproche les globules blancs des cellules cancéreuses, pour que l'immunothérapie puisse déclencher une réponse immunitaire efficace contre la tumeur. Dans un nouvel essai international de phase III, 563 patients ont reçu (après la chimio-immunothérapie) soit l'immunothérapie seule en entretien, soit l'immonothérapie associée au tarlatamab.

A compter du début du traitement, la survie globale médiane atteignait 21,1 mois avec le tarlatamab, contre 12,7 mois avec l'immunothérapie seule. La durée médiane sans progression du cancer passait de 1,9 à 7,4 mois. Des résultats "d'une ampleur jamais vue auparavant" dans ce cancer, se réjouit le Dr Stephen Liu auprès de l'ESMO. "Ce n'est pas tous les jours en cancérologie qu'on double la survie des patients", nous confirme le Dr Girard.

Mais l'ajout du traitement a été associé à une toxicité plus importante. "On rajoute un médicament donc c'est logique", souligne le spécialiste. Les événements indésirables sévères concernaient 46,8 % des patients avec le tarlatamab, contre 40,6 % avec l'immunothérapie seule.

Plusieurs étapes encore nécessaires avant un accès en France

Aujourd'hui, en France, le médicament bénéficie d'un accès précoce mais seulement en deuxième ligne, pas encore en maintenance. Le Dr Girard nous explique qu'une nouvelle autorisation en accès précoce "est à la demande du laboratoire pharmaceutique. Ensuite il y a l'évaluation européenne puis l'évaluation française, donc ça peut mettre un peu de temps. Puis il y a la négociation des prix". Il estime que les patients français ne pourront pas en bénéficier en maintenance "avant 2028".