Des millions de Français prennent ces médicaments, ils ne font pas bon ménage avec la chaleur

Certains médicaments peuvent présenter des risques méconnus lors des périodes de fortes chaleurs, a rappelé l'Agence nationale du médicament.

Avant même l'été, les fortes chaleurs sont déjà là. Or, quand le thermomètre grimpe, prendre un traitement médicamenteux, même une seule fois, représente des risques qui ne sont pas toujours connus. C'est pourquoi l'ANSM (l'Agence nationale de sécurité du médicament) a tenu à rappeler les bons réflexes à avoir lors de fortes chaleurs.

D'abord, il est recommandé d'éviter l'automédication. "Ne prenez pas de médicaments de votre propre initiative. Même les plus courants comme le paracétamol et les AINS peuvent aggraver les symptômes d'un coup de chaleur", insiste l'ANSM. Ensuite, pour toute prise de traitement, il vaut mieux demander conseil à son médecin ou pharmacien, afin de savoir "si des précautions particulières doivent être prises avec votre médicament" lors de fortes chaleurs.

De nombreux traitements peuvent "aggraver les conséquences des fortes températures sur l'organisme". Certains médicaments peuvent notamment "perturber la régulation de la température du corps", comme des antidépresseurs, antimigraineux, anxiolytiques, neuroleptiques ou opioïdes. D'autres, comme les bêta-bloquants, vasoconstricteurs ou diurétiques, peuvent notamment réduire la production de sueur, qui est le principal mécanisme de régulation de la température corporelle.

Certains médicaments peuvent "aggraver les effets de la chaleur", notamment en réduisant la pression artérielle : les antihypertenseurs et anti-angineux. Des traitements peuvent même "induire une hyperthermie", par exemple les neuroleptiques ou les agonistes sérotoninergiques.

Aussi, certains médicaments peuvent perturber le fonctionnement des reins, particulièrement sensibles aux fortes chaleurs. Il s'agit notamment des AINS, de l'aspirine, d'antibiotiques, hypertenseurs ou plus globalement "tous les médicaments connus pour leur toxicité au niveau du rein". Les personnes qui prennent des somnifères, anxiolytiques ou drogues doivent être particulièrement vigilantes dû au risque de confusion, de somnolence, et d'oubli de boire suffisamment d'eau.

L'ANSM alerte également sur le risque de photosensibilité en cas d'exposition au soleil avec la prise de médicaments. Certains d'entre eux peuvent en effet provoquer "des réactions cutanées parfois graves si vous vous exposez au soleil". Il s'agit par exemple des anti-inflammatoires (ibuprofène, aspirine...), statines, diurétiques, des traitements contre l'acné, de certains antibiotiques, anti-allergiques, ou encore de médicaments utilisés en cardiologie, en psychiatrie ou en cancérologie.

Et il n'y a pas que les médicaments : certains dispositifs médicaux, comme les bandelettes de glycémie, "voient leur efficacité réduite sous l'effet de la chaleur", précise l'ANSM. Si vous prenez un médicament (même depuis longtemps), n'hésitez pas à lire sa notice et/ou à demander à votre médecin ou pharmacien pour vérifier si la chaleur a un effet. Dans tous les cas, un médicament ne doit pas être arrêté sans avis médical.