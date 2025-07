Ces pastilles s'arrachent en pharmacie, mais elles peuvent être dangereuses pour toutes ces personnes

Ils sont de plus en plus populaires, surtout l'été mais ces produits ne sont pas sans danger pour la santé.

Vous en avez forcément déjà vu - voire acheté - en pharmacie. Et pour cause : ces produits sont désormais disponibles en libre service dans des milliers d'officines en France. Souvent colorés et mis en évidence près des caisses, ils attirent forcément les clients. Ils sont d'autant plus populaires pendant l'été, avec les fortes chaleurs et une consommation d'alcool souvent plus importante. Vous l'aurez sûrement deviné : il s'agit des pastilles d'hydratation.

De nombreuses marques sont sur le marché, et vendent leurs produits sous différentes formes (pastilles, poudres...) et avec toujours plus de goûts : pêche, fraise, citron, ananas... Mais que contiennent-ils vraiment ? Des minéraux comme le sodium, le potassium, ou encore le magnésium, qui sont présents dans l'eau et perdus avec la transpiration. On en manque lorsqu'on est déshydraté ou qu'on transpire beaucoup. Ces pastilles d'hydratation s'adressent donc aux personnes qui boivent peu, n'aiment pas le goût de l'eau ou encore les sportifs.

Si l'hydratation est essentielle pour la santé, ce n'est généralement pas le cas de ces produits, qui ont été pointés du doigt par de nombreux médecins. Ils "n'ont aucun intérêt pour vous hydrater. Vous avez juste besoin d'eau", a affirmé le Dr Jimmy Mohamed au micro de RTL. Pour la Dr Martine Duclos, chef de service de médecine du sport au CHU de Clermont-Ferrand, interrogée par le Parisien, "c'est de la poudre de perlimpinpin".

En plus de ne pas être nécessaire dans la plupart des cas, ces produits d'hydratation peuvent même être mauvais, voire dangereux pour la santé. Certains contiennent trop de sucre, de sodium, de la caféine et des additifs chimiques. Leur composition peut être particulièrement nocive pour les personnes qui souffrent de diabète ou de maladies rénales.

La société Hydratis, un des leaders du marché, rappelle d'ailleurs sur son site que "l'avis d'un professionnel de santé avant la prise du produit est nécessaire pour : les enfants de moins de 3 ans, les femmes enceintes atteintes de pré-éclampsie, pré-diabète ou diabète gestationnel, les personnes de plus de 70 ans, les personnes diabétiques, les personnes souffrant d'insuffisance rénale, d'hypertension ou de maladies cardiovasculaires". Cela concerne donc de très nombreux Français.

Un autre problème soulevé avec les pastilles d'hydratation est qu'elles sont parfois utilisées comme remède contre la gueule de bois, puisqu'une partie des désagréments provoqués par l'alcool sont liés à la déshydratation. Sauf que cette utilisation peut inciter à consommer plus d'alcool, et ne réduit absolument pas les conséquences néfastes de la consommation d'alcool pour la santé.

Les compléments alimentaires d'hydratation peuvent donc se montrer utiles pour les personnes en bonne santé lors d'une activité physique intense ou de fortes chaleurs, mais ils ne sont dans la majorité des cas pas nécessaires. Pour les personnes qui n'aiment pas le goût de l'eau, il vaut mieux l'aromatiser à la maison, avec des agrumes, du concombre ou de la menthe.