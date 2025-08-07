Les franchises des médicaments vont-elles (encore) doubler ? La piste très sérieuse du gouvernement

D'après des informations des Échos, le gouvernement va doubler le plafond ainsi que le montant des franchises des médicaments et actes médicaux.

Aller à la pharmacie ou chez le médecin pourrait bien vous coûter plus cher très bientôt. Le gouvernement, qui doit économiser pas moins de 5,5 milliards d'euros dans le secteur de la santé dès l'année prochaine, prévoit plusieurs mesures qui impacteront directement le portefeuille des Français.

Parmi elles, l'augmentation des franchises médicales. Les ministres Catherine Vautrin et Yannick Neuder avaient récemment évoqué cette possibilité. Selon des informations des Échos, le gouvernement va transmettre des "projets de décrets concernant les franchises médicales".

Le gouvernement avait déjà annoncé en juillet que les plafonds des franchises médicales et participations forfaitaires - le reste à charge sur les médicaments et actes médicaux - allaient doubler. Ils vont ainsi chacun passer de 50 euros par an et par patient à 100 euros. Ce montant n'est donc pas remboursé par la Sécurité sociale, et il est assez rare qu'il soit pris en charge par les complémentaires santé.

Une décision déjà reprochée par les associations de patients notamment, puisque les personnes les plus malades vont être les plus impactées. Les personnes souffrant d'une affection longue durée (ALD) ne sont en effet pas exemptées de ce reste à charge, seuls les mineurs, les femmes enceintes ainsi les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire ou de l'aide médicale d'état n'ont pas à la payer.

Mais d'après Les Echos, ce n'est pas seulement ces plafonds qui vont augmenter, mais aussi le montant payé à chaque achat d'une boite de médicaments ou rendez-vous médical. Aujourd'hui, il faut dépenser 1 euro par boîte de médicaments, ou encore 2 euros pour une consultation chez un médecin généraliste. Ces montants devraient doubler, passant donc à 2 euros pour les médicaments et 4 euros pour aller chez le médecin. Les franchises sur les médicaments et actes paramédicaux (comme des soins infirmiers) avaient déjà doublé l'an dernier, et les participations forfaitaires pour les actes médicaux ont doublé en mai 2024.

Ces montants seront à régler directement au moment du paiement, avait annoncé Catherine Vautrin, la ministre du Travail et de la Santé, en juillet. Ces mesures pourraient entrer en vigueur dans les prochains mois. Il n'y a pas besoin d'attendre le prochain Budget de sécurité sociale : il suffit en effet d'un décret.