Médicaments contre l'obésité : fini les injections ? Des comprimés aussi efficaces arrivent bientôt

Les médicaments contre le diabète et l'obésité, aujourd'hui injectables, devraient bientôt arriver sur le marché sous forme de comprimés par voie orale.

La nouvelle génération de médicaments coupe-faim arrivent bientôt sous forme de comprimés. Ces médicaments, appelés analogues du GLP-1, sont aujourd'hui disponibles sous forme d'injections contre le diabète et l'obésité. Très efficaces pour la perte de poids, ils sont de plus en plus populaires, notamment en France. Ils le seraient encore plus s'il suffisait de prendre une pilule au lieu de se faire une piqûre...

Cela devrait bientôt être une réalité. Les laboratoires qui commercialisent les analogues du GLP-1 (comme Wegovy et Mounjaro, tous deux disponibles en France), font la course à qui sera le premier à mettre sur le marché ces médicaments par voie orale. Deux d'entre eux sont sur le point d'y parvenir.

Le laboratoire américain Eli Lilly, qui commercialise Mounjaro, a présenté le 26 août 2025 les résultats de son médicament par voie orale appelé orforglipron. D'après le laboratoire, ces résultats lui permettent de demander une autorisation de mise sur le marché. Le médicament a provoqué une perte de poids de 10% en moyenne lors de tests sur des patients obèses et diabétiques pendant 72 semaines. D'autres tests publiés récemment avaient montré une perte de poids de 12% sur des patients obèses mais non diabétiques.

En comparaison, les mêmes médicaments sous forme d'injections font perdre en moyenne 20% du poids. Les médicaments comme les injections provoquent des effets indésirables, notamment des nausées et des vomissements.

Un deuxième laboratoire teste actuellement un analogue du GLP-1 par voie orale : Novo Nordisk, qui commercialise Wegovy. Son médicament par voie orale, appelé Rybelsus, fait déjà l'objet d'une demande de commercialisation à la FDA, l'agence américaine du médicament. S'il est un peu plus efficace que son concurrent (15% de perte de poids en moyenne lors des essais) il doit par contre être pris à jeun. Il sera également a priori plus cher que celui d'Eli Lilly, même si les deux médicaments seront moins chers et plus rapides à produire que les injections.

Ces médicaments sont des alternatives très attendues aux injections. L'obésité touche une personne sur huit dans le monde, et 17% de la population française. Il faudra cependant attendre avant de les voir arriver sur le marché. En attendant, les analogues du GLP-1 en injections sont disponibles en France et peuvent être prescrits par les médecins généralistes (et plus seulement certains spécialistes) depuis juin 2025.