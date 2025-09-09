Ces faux médicaments sont de plus en plus vendus en ligne, alerte l'Agence européenne du médicament

L'Agence met en garde face à une "forte augmentation du nombre de médicaments illégaux commercialisés" depuis plusieurs mois. Une famille de médicaments très à la mode est particulièrement concernée.

Il y a les sites illégaux qui volent les données personnelles et bancaires, et il y en a d'autres... qui vendent de faux médicaments. Cette pratique n'est certes pas nouvelle, mais elle s'intensifie. Dans un communiqué, l'Agence européenne du médicament (EMA) a voulu "mettre en garde le public contre la menace croissante que représentent les médicaments illégaux". Ces derniers sont généralement "vendus via des sites web frauduleux et promus sur les réseaux sociaux", précise l'EMA. Des "centaines de faux profils Facebook, publicités et annonces commerciales" ont été identifiés.

Depuis peu, certains médicaments sont particulièrement ciblés : il s'agit des agonistes du GLP-1, comme Ozempic. Ces médicaments, connus pour leur effet "miracle" pour la perte de poids, sont disponibles uniquement sur prescription pour les patients atteints de diabète et d'obésité. L'Agence européenne du médicament fait part d'une "forte augmentation du nombre de médicaments illégaux commercialisés comme agonistes du GLP-1".

Mais évidemment, ces faux médicaments vendus en ligne peuvent être très différents des vrais, vendus en pharmacie. Ils peuvent contenir le même principe actif mais à des doses différentes, ou même une substance complètement différente, potentiellement dangereuse. Les personnes qui utilisent ces produits s'exposent donc à divers "problèmes de santé graves et inattendus".

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les autorités sanitaires alertent sur les mésusages et ventes illégales de ces médicaments de plus en plus populaires. Ils sont en effet très recherchés pour leur effet sur le poids, mais sont chers et ne sont pas forcément remboursés. C'est donc un réel marché noir qui s'est développé. En 2024, l'Organisation mondiale de la santé affirmait avoir "observé une augmentation de la demande pour de tels médicaments, ainsi qu'une hausse du nombre de signalements de falsification". Et déjà en 2023, l'EMA avait alerté que de faux médicaments circulaient en Europe.

Alors comment être sûr qu'on n'achète pas de faux médicaments ? D'abord, il faut savoir que la vente en ligne des médicaments sous prescription est interdite dans l'Union européenne. Ensuite, il ne faut jamais acheter un médicament sur un site web non officiel ou sur les réseaux sociaux. Il est préférable d'acheter ses médicaments en pharmacie, où leur qualité est garantie et où il est possible d'avoir des conseils et informations de la part des pharmaciens.