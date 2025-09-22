Ce médicament contre le diabète ne sera bientôt plus disponible, les patients doivent contacter leur médecin

L'Agence européenne du médicament a annoncé l'arrêt de la commercialisation d'un médicament prescrit contre le diabète.

Plus de 4 millions de Français sont diabétiques. Une grande partie d'entre eux prennent un traitement médicamenteux, lorsque les mesures d'hygiène de vie (alimentation et activité physique) ne suffisent pas à maintenir un bon taux de sucre dans le sang. Il existe plusieurs types de médicaments antidiabétiques. Parmi eux, la famille des "agonistes du GLP-1", initialement prescrits aux patients diabétiques, et qui sont aujourd'hui surtout connus pour leurs impressionnants effets sur la perte de poids chez les personnes obèses.

C'est justement un médicament de cette famille qui ne sera bientôt plus commercialisé en Europe : il s'agit de Victoza® (liraglutide). Il est indiqué chez diabétiques de type 2 de plus de 10 ans, en complément d'un régime alimentaire. Aujourd'hui, ce médicament peut être utilisé seul en 2e intention, ou en complément d'autres médicaments antidiabétiques.

Victoza® ne sera donc plus commercialisé dans tous les États membres de l'Union européenne d'ici la fin de l'année 2026, a annoncé l'Agence européenne du médicament (EMA). Mais pourquoi ce médicament est-il arrêté ? La cessation de la commercialisation est motivée par des raisons commerciales et n'est pas liée à un problème de sécurité ou de qualité", a rassuré l'EMA. D'après le site pharma365, "le laboratoire concentre ses efforts sur des molécules plus récentes et à plus forte valeur thérapeutique ou commerciale, notamment Ozempic® (sémaglutide) et Mounjaro® (tirzépatide)".

S'il reste encore disponible pendant plusieurs mois, l'EMA a prévenu qu'il "pourrait y avoir un risque de pénurie intermittente à court terme jusqu'à ce que le produit ne soit plus commercialisé". Ce médicament, comme les autres aGLP-1, est d'ailleurs régulièrement concerné par des tensions d'approvisionnement face à une forte demande et à des mésusages pour leur effet sur la perte de poids.

Concrètement, comment cela va se passer pour les patients ? D'abord, Victoza® ne peut plus être prescrit à de nouveaux patients. Ensuite, l'EMA conseille à ceux déjà traités de "contactez votre médecin bien avant que votre stock actuel ne soit épuisé afin de ne manquer aucune dose. Le fait de manquer des doses pourrait entraîner une augmentation du taux de glycémie et causer des problèmes de santé". Des alternatives seront proposées par les professionnels de santé.

Parmi les autres solutions disponibles, il existe un médicament remboursé également à base de liraglutide : Xultophy® . D'autres médicaments antidiabétiques, qui contiennent différentes substances, pourront aussi être proposés, comme Ozempic® , Mounjaro® ou Trulicity® . "En cas de changement, une surveillance étroite de la glycémie doit être mise en place", rappelle le site Vidal.