Ce vaccin recommandé pour tous les plus de 65 ans est maintenant remboursé

Un vaccin recommandé depuis peu à toutes les personnes de plus de 65 ans est désormais remboursé en France.

Une décision attendue. Le vaccin contre les infections à pneumocoques est désormais remboursé chez toutes les personnes de plus de 65 ans. Cette extension de remboursement a été officialisée avec la publication de décrets dans le Journal Official du 10 octobre. Jusqu'alors, il était seulement remboursé chez les plus de 65 ans ayant des comorbidités.

Dans un avis publié en décembre 2024, la Haute autorité de santé (HAS) avait en effet recommandé "d'élargir la vaccination avec le vaccin Prevenar-20 à toutes les personnes âgées de 65 ans et plus, et non plus seulement aux personnes âgées de 65 ans et plus présentant des comorbidités", chez qui le vaccin était déjà recommandé depuis 2023. Une décision prise dans un contexte d'augmentation des cas d'infections à pneumocoques en France.

Les infections à pneumocoques, provoquées par la bactérie Streptococcus pneumoniae sont courantes et particulièrement dangereuses. Cette bactérie peut être à l'origine de diverses infections : pneumonies, méningites, septicémies... Il s'agit de "la principale cause de décès au cours d'infections respiratoires chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 65 ans dans le monde. C'est aussi la première cause d'infections invasives (méningites, bactériémies) chez l'adulte en France", rappelle la HAS.

Enfin, les infections à pneumocoques sont notamment dangereuses en hiver pendant l'épidémie de grippe puisque cette bactérie représente "un des principaux facteurs de surinfection bactérienne de la grippe chez l'adulte". Globalement, ces infections sont associés à une mortalité de 10 à 30 %. Les personnes âgées de plus de 65 ans, même sans comorbidités, y sont particulièrement sujettes et fragiles : "la sévérité de ces infections invasives est multipliée par trois", précise la HAS.

En étendant la recommandation de la vaccination à toutes les personnes de plus de 65 ans, l'objectif est ainsi "d'améliorer la couverture vaccinale et de simplifier le calendrier vaccinal". Concrètement, seule une dose doit être administrée. Le vaccin peut être injecté seul ou en même temps que les vaccins saisonniers contre la grippe ou le Covid-19. Il est remboursé à 65 % par l'Assurance maladie, et le reste peut être pris en charge par les complémentaires santé. Désormais, quatre vaccins sont donc recommandés chez les plus de 65 ans : pneumocoque, grippe, covid-19 et zona ; ainsi que le rappel diphtérie-tétanos-poliomyélite.