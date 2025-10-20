"Des résultats remarquables" : ce spray nasal peut protéger contre le Covid et la grippe

La France est touchée par une nouvelle vague de Covid-19, et l'épidémie de grippe devrait bientôt commencer. Un spray nasal, déjà commercialisé, peut réduire le risque d'infection aux virus respiratoires.

A l'automne, c'est le retour du froid, des téléfilms de Noël, des soupes... et des virus. Le Covid-19 est revenu depuis cet été, et l'épidémie de grippe commence généralement en novembre. La campagne de vaccination contre ces deux virus a d'ailleurs commencé le 14 octobre. Si la vaccination et les gestes barrières restent les meilleurs moyens de prévention, il en existerait un autre.

Des chercheurs ont en effet découvert qu'il était possible de réduire le risque d'infection au Covid-19 et à la grippe grâce à un spray nasal, déjà existant et commercialisé. Des chercheurs allemands ont récemment rapporté les résultats prometteurs d'un essai clinique portant sur 450 personnes, dont la moitié a été traitée avec le spray nasal, et l'autre moitié avec un placebo. Leur étude a montré des "résultats remarquables", rapportent les auteurs dans un communiqué.

Le spray nasal testé a en effet "réduit de deux tiers le risque d'infection par le coronavirus". Dans le détail, seulement 2,2 % des personnes qui ont été traitées avec le spray nasal ont attrapé le Covid-19, contre 6,7 % dans le groupe placebo. "Ces résultats confirment le potentiel de l'azélastine en tant qu'approche prophylactique sûre", affirment les auteurs, même si d'autres recherches doivent être menées "pour confirmer ces résultats et explorer l'efficacité de l'azélastine contre d'autres agents respiratoires" a souligné le Pr Robert Bals, qui a dirigé l'étude.

L'azélastine est un antihistaminique disponible en vente libre en traitement du rhume des foins. Il pourrait donc être aussi efficace en prévention du Covid-19, ainsi que d'autres virus respiratoires comme le rhinovirus (une cause de rhume) ou encore la grippe, même si les études sont moins avancées sur cette dernière.

En 2023, des chercheurs avaient testé l'efficacité du spray nasal à l'azélastine en laboratoire, sur des cultures de tissus humains. Leur étude a fourni "des preuves" qu'il pouvait "inhiber l'infection par le virus de la grippe A H1N1, réduisant ainsi la charge virale". D'autres recherches doivent donc être menées pour confirmer l'efficacité de l'azélastine en prévention des virus de la grippe chez l'Homme.

Si ce spray nasal prouve son efficacité contre les virus respiratoires comme le Covid-19 ou la grippe, il pourrait ainsi représenter un complément à la vaccination, qui n'est aujourd'hui pas suffisante. Une telle option sûre, facile à utiliser et déjà disponible pourrait réduire l'impact sanitaire de ces virus. En 2024, la grippe a causé le décès de 17 000 personnes. Il est vivement conseillé aux personnes fragiles de se faire vacciner rapidement contre le Covid-19 et la grippe.