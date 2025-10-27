Ce médicament peut provoquer des fractures, beaucoup de seniors le prennent

Des cas de fractures de stress ont été rapportés chez des patients prenant ce médicament très prescrit en France, notamment aux personnes âgées.

Tous les médicaments peuvent provoquer des effets secondaires, mais certains sont plus graves que d'autres. On sait qu'on peut se casser la jambe ou un bras en faisant une mauvaise chute, mais pas forcément à cause d'un traitement ! Les fractures de stress (aussi connues comme fractures de fatigues) sont pourtant un effet indésirable indiqué sur la notice d'un médicament très prescrit en France.

Il est principalement utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde (qui touche environ 300 000 personnes en France selon l'Assurance maladie), mais aussi contre l'arthrite psoriasique ou encore une forme de leucémie. Ce médicament, c'est le méthotrexate. Plusieurs cas de fractures provoquées par ce traitement ont été rapportées par les médecins en France depuis plusieurs années.

Une étude publiée dans la Revue du rhumatisme en 2024 fait état de 74 patients identifiés comme atteints de cet effet secondaire rare entre 2012 et 2024. Même si c'est "une affection rare", notent les auteurs, ce risque doit malgré tout être connu des patients qui prennent du méthotrexate, et pris en compte par les médecins en cas de fracture inexpliquée, en particulier du tibia ou du pied.

Dans la grande majorité des cas, ces fractures de stress sont survenues chez des patients qui avaient des facteurs de risque : il s'agissait principalement de femmes ménopausées, avec des antécédents de fracture et / ou une ostéoporose. La prise de méthotrexate devrait donc être bien réfléchie chez ces personnes à risque de fractures. Les fractures de fatigue surviennent généralement suite à des efforts répétés, notamment chez les sportifs.

Au-delà de ce risque rare de fracture de stress, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a régulièrement alerté face aux dangers associés au surdosage de méthotrexate. "Des surdosages, conduisant parfois au décès compte tenu de la toxicité du méthotrexate, sont encore déclarés. Ces surdosages peuvent être liés à des prises trop fréquentes de méthotrexate (plusieurs fois par semaine) ou dus à des interactions médicamenteuses. Nous rappelons que ces médicaments ne doivent être administrés qu'une seule fois par semaine et qu'il est important d'être vigilant lorsqu'ils sont pris avec d'autres médicaments", rappelle l'ANSM.