Les dentistes pensaient que c'était impossible : ce gel est "capable de réparer l'émail des dents"

Les chercheurs pensent que ce gel "pourrait aider des patients dans le monde entier".

Fini la peur du dentiste au moment de consulter pour une carie ou une douleur dentaire ?! Cela semble de la science-fiction, surtout pour ceux qui craignent le bruit de la fameuse roulette, mais votre dentiste préféré pourra peut-être bientôt vous proposer d'appliquer un simple gel. Celui-ci promet de réparer les dents selon ses créateurs.

Ce gel se concentre sur une particularité de notre dentition : l'émail, la partie superficielle et visible de la dent. Or, la perte de l'émail est "irréversible : une fois perdu, il est parti pour toujours. Il n'existe actuellement aucun traitement capable de faire croître l'émail de façon efficace", rappellent les chercheurs de l'Université de Nottingham dans la revue Nature Communications.

L'émail peut être endommagé par "l'usure mécanique, un traumatisme ou l'érosion provoquée par des aliments acides ou par les bactéries". Et cela "peut entraîner des lésions carieuses et, à terme, la perte de la dent", expliquent les chercheurs. Trouver une solution à la perte de l'émail, qui "touche près de 50 % de la population mondiale" est donc un enjeu majeur. Les scientifiques de l'université de Nottingham pourraient justement y être parvenus.

© Photo Sesaon - stock.adobe.com

Ils promettent "un gel capable de réparer et régénérer l'émail des dents". Le produit qu'ils ont développé peut être appliqué sur les dents par les dentistes, comme les traitements au fluor utilisé contre les caries. Il "crée une fine couche robuste qui imprègne les dents, comble les trous et fissures". Ce gel reproduit en effet l'action des protéines naturelles qui permettent à l'émail de se développer pendant l'enfance. Il capte aussi le calcium et le phosphate présents dans la salive pour stimuler la croissance du nouveau minéral.

Il agit ainsi comme de l'émail sain. "Nous avons testé les propriétés de ces tissus régénérés dans des conditions simulant des situations de la vie réelle comme le brossage des dents, la mastication et l'exposition à des aliments acides, et nous avons constaté que l'émail régénéré se comporte exactement comme l'émail sain", s'est réjouit le Dr Abshar Hasan, auteur principal de l'étude.

Les chercheurs estiment que leur solution innovante "pourrait être utilisée en pratique clinique pour traiter la perte d'émail, notamment dans les cas d'érosion ou d'hypersensibilité dentaire". Le professeur Alvaro Mata, un des auteurs de l'étude, considère que "cette innovation pourrait bientôt aider des patients dans le monde entier. Nous espérons avoir un premier produit dès l'année prochaine". D'ici là, d'autres tests doivent évidemment être menés sur l'Homme pour confirmer ces résultats dans des conditions réelles.