Tout le monde doit-il vraiment prendre de la vitamine D en hiver ?

En hiver, l'humidité, le froid ou la grisaille de la météo impactent bien sûr notre moral, mais aussi la synthèse de vitamine D, qui se fait majoritairement via l'exposition de la peau au soleil. Forcément, l'hiver (en tout cas en France et dans les pays qui ont une météo similaire), la population tend à manquer de vitamine D, qui a pourtant un rôle essentiel pour nos os, nos muscles, et notre système immunitaire. C'est pourquoi une majorité de personnes se supplémentent en vitamine D en automne et en hiver. Mais est-ce vraiment nécessaire ?

La question d'une supplémentation en vitamine D à toute la population fait d'ailleurs débat. Certains professionnels de santé la prescrivent systématiquement, quand d'autres la conseillent seulement à certaines personnes à risque. Le choix de prendre des compléments de vitamine D dépend ainsi de sa situation personnelle.

Les personnes jeunes, en bonne santé, ayant une alimentation diversifiée et s'exposant au soleil l'été n'ont pas nécessairement besoin de compléments : il peut suffire de s'exposer à la lumière naturelle en fin de matinée ou dans l'après-midi pendant 15 à 30 minutes, et d'avoir une alimentation riche en vitamine D pour combler le manque de soleil. Certains aliments en sont particulièrement riches : les poissons gras, le jaune d'œuf, les champignons, les produits laitiers enrichis en vitamine D, le chocolat noir, le beurre ou encore les abats.

Par contre, les compléments en vitamine D sont conseillés dans plusieurs cas. D'abord, en cas de symptômes évocateurs d'un déficit en vitamine D : il peut s'agir d'une fatigue, d'une plus grande susceptibilité aux infections ou aux fractures, de douleurs musculaires, ou encore de légers troubles de l'humeur.

Ensuite, certaines catégories de personnes ont des besoins accrus en vitamine D ou la synthétisent moins bien : elles sont donc plus à risque de déficit et une supplémentation leur est recommandée. Il s'agit notamment des nourrissons et enfants jusque 18 ans, des femmes enceintes ou ménopausées, des personnes âgées, des personnes qui ont la peau foncée, des végétariens et végétaliens. Les personnes atteintes de certaines pathologies, notamment le diabète, les maladies intestinales chroniques ou rénales, ou encore l'obésité sont également plus à risque.

Même si les compléments de vitamine D sont disponibles en vente libre, il est toujours préférable de demander conseil à son médecin, en particulier si on fait partie des personnes "à risque". Certaines personnes peuvent en effet avoir besoin de doses plus importantes disponibles uniquement sur ordonnance, ou d'une prise de sang pour évaluer les niveaux de vitamine.

Il existe également un risque, faible, d'excès de vitamine D, qui peut provoquer "des maux de tête, des nausées, des vomissements, une perte de poids ou encore une fatigue intense", voire une "hypercalcémie, c'est à dire un taux trop élevé de calcium dans le sang, entraînant la calcification de certains tissus, et des conséquences cardiologiques et rénales", alerte l'Anses.