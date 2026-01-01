"Des effets frappants" : votre humeur peut jouer sur l'efficacité des vaccins

Plusieurs études ont mis en évidence des liens surprenants entre l'humeur avant une vaccination et son efficacité.

La plupart des personnes n'aiment pas les piqûres, et ne sont donc pas forcément ravies de se faire vacciner ! Pourtant, l'humeur avant une injection peut modifier son efficacité. Une bonne nouvelle quand on sait que les vaccins contre le Covid-19 ou la grippe par exemple, même s'ils sauvent de nombreuses vies, ne sont pas efficaces à 100%.

Depuis de nombreuses années, plusieurs études ont suggéré un lien surprenant entre l'humeur avant une vaccination et son efficacité. Déjà, en 2009, une synthèse d'études avait "révélé une association négative significative entre le stress psychologique et les réponses anticorps à la vaccination contre la grippe". En clair, plus les personnes étaient stressées avant de se faire vacciner, moins le système immunitaire fabriquait d'anticorps qui protègent contre le virus.

© 123RF

Plus récemment, une étude de l'université de Nottingham en 2018 a conclu qu'une "bonne humeur étant associée à des niveaux d'anticorps plus élevés". Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont mesuré l'humeur avant la vaccination puis son efficacité grâce à des prises de sang chez 138 personnes âgées. L'humeur le jour de la vaccination entraînait une "variabilité des niveaux d'anticorps" jusqu'à 14 %.

"Nous savons depuis de nombreuses années qu'un certain nombre de facteurs psychologiques et comportementaux, tels que le stress, influencent le bon fonctionnement du système immunitaire — et il a également été démontré que ces facteurs influencent l'efficacité avec laquelle les vaccins protègent contre la maladie", avait expliqué la professeure Kavita Vedhara, autrice de l'étude.

Depuis la pandémie, plusieurs études ont aussi étudié l'effet de l'humeur sur l'efficacité des vaccins contre le Covid-19. Une publiée en 2025 a mis en évidence "qu'une humeur plus positive et moins de symptômes dépressifs étaient associés à une meilleure réponse immunitaire aux vaccins à ARNm", ont expliqué les chercheurs. Plus précisément, les personnes qui avaient "les niveaux d'humeur positive les plus élevés présentaient des taux d'anticorps 16 % plus élevés que celles ayant les niveaux les plus faibles", et celles qui souffraient de dépression avaient "une réponse en anticorps 18 % plus faible". Des "effets frappants", pour la Pr Vedhara, qui a également mené cette étude.

Il reste encore à "comprendre comment ces effets se produisent", estime la Pr Vedhara, même si les chercheurs ont des hypothèses. L'effet placebo jouerait bien sûr un rôle, mais de réels changements dans le corps pourraient aussi survenir, notamment un effet du cerveau sur le système immunitaire. Même si d'autres recherches à plus grande échelle doivent encore confirmer et expliquer ce lien, ça ne peut que faire du bien d'aller se faire vacciner avec des pensées positives !