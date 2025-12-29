Pas que les antibiotiques : tous ces médicaments peuvent être dangereux avec l'alcool

De nombreux médicaments ne font pas bon ménage avec l'alcool.

Pour beaucoup de Français, les fêtes de fin d'année sont l'occasion de bien manger, de passer du temps en famille... et de boire de l'alcool (parfois dans de grandes quantités). Si l'alcool est déjà nocif pour la santé seul, c'est encore plus dangereux chez les personnes qui prennent des médicaments.

L'alcool peut en effet "modifier la manière dont les médicaments sont absorbés et éliminés par l'organisme", précise le site de référence des médicaments Vidal. Les médicaments peuvent ainsi devenir moins efficaces, ou à l'inverse être surdosés. De nombreux médicaments, souvent très prescrits, sont concernés.

D'abord, "la consommation d'alcool doit être évitée avec tous les médicaments qui réduisent la vigilance", précise l'Assurance maladie. Il s'agit notamment des somnifères, des antalgiques opioïdes, des antihistaminiques de première génération, des antiépileptiques, ou encore des antidépresseurs. Les médicaments dérivés des amphétamines dans le traitement du TDAH ne font aussi pas bon ménage avec l'alcool, qui augmente alors le risque de tachycardie, "voire d'infarctus du myocarde", selon Vidal.

Certains antidépresseurs posent des risques supplémentaires : l'imipramine ou la clomipramine peuvent retarder "l'apparition des effets enivrants de l'alcool", et l'iproniazide "expose à un risque augmenté d'hypertension artérielle ou d'hyperthermie" en cas de consommation d'alcool, précise Vidal.

Les antalgiques les plus consommés, les AINS (comme l'ibuprofène), l'aspirine et le paracétamol, peuvent aussi représenter un risque avec l'alcool. Les AINS et l'aspirine peuvent augmenter le "risque d'effets indésirables digestifs (ulcère, hémorragie digestive)", précise Vidal ; et le paracétamol est particulièrement dangereux pour le foie chez les personnes qui souffrent d'alcoolisme.

L'alcool est aussi un cocktail dangereux avec les médicaments antidiabétiques, notamment les injections d'insuline. "L'alcool a un effet hypoglycémiant et masque les signes d'une hypoglycémie", ce qui augmente ainsi le risque de chute du taux de glucose dans le sang. En cas de consommation excessive, la metformine, un antidiabétique, expose aussi "à un risque augmenté d'acidose lactique, une complication très rare mais grave".

Certains antidiabétiques "comme le glipizide ou le glibenclamide" précise Vidal peuvent également provoquer "l'effet antabuse, un ensemble de symptômes intenses" (maux de tête, bouffées de chaleur, nausées, vomissements, diarrhée, palpitations, vertiges...) qui peuvent survenir lors de l'association entre certains médicaments et l'alcool. Sont aussi concernés certains médicaments contre le cancer ou des antiparasitaires.

Enfin, la consommation d'alcool doit aussi être évitée avec la prise de médicaments prescrits en cardiologie en raison d'un risque de surdosage, comme la digoxine ou des anticoagulants comme la warfarine. En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien ou médecin, ou vérifiez la notice du médicament.