Près d'un million de Français prennent ces traitements, l'Agence du médicament met en garde contre le risque de carences

Ce médicament très populaire expose à un risque méconnu de carences potentiellement graves.

De nombreuses personnes prennent ces médicaments chaque jour sans se douter qu'elles risquent des carences potentiellement graves. Un effet indésirable est encore peu connu notamment parce qu'il ne figure pas actuellement dans les notices des médicaments concernés. Après une enquête nationale de surveillance, l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) a alerté face au "risque de carences nutritionnelles", qui "nécessite des investigations complémentaires et fait l'objet d'une surveillance renforcée".

Ces traitements provoquent en effet une baisse de l'appétit et de la sensation de faim, qui induisent une sous-alimentation et ainsi une perte de poids "rapide et importante (qui) peut entraîner diverses carences et des maladies associées", précise l'ANSM. Les carences peuvent être à l'origine d'une fatigue, d'une anémie, d'un affaiblissement du système immunitaire, de chutes et de fractures, voire de troubles plus graves, notamment neurologiques. Plusieurs cas de carences graves ont été rapportées chez des patients traités.

Vous l'aurez sûrement deviné, ces médicaments sont les injections contre le diabète et l'obésité appelés agonistes du GLP-1, comme Ozempic ou Wegovy. Ils sont de plus en plus populaires justement pour leur efficacité sur la perte de poids. Mais cela n'est pas sans conséquences, surtout si ce risque de carences n'est pas pris en compte dans la prise en charge.

"Si la prise en charge nutritionnelle n'est pas intégrée au traitement, il existe un risque de remplacer un problème de santé par un autre, en raison de carences nutritionnelles évitables et d'une perte de masse musculaire en grande partie évitable", a récemment expliqué la Dr Marie Spreckley, de l'Université de Cambridge, qui a mené une étude sur le sujet.

Un constat partagé par l'ANSM, qui estime qu'une "information sur ces risques, ainsi qu'un protocole de dépistage régulier et de supplémentation ciblée, calqué sur celui des patients bariatrisés, apparaît indispensable pour prévenir ces effets potentiellement sévères". La prise en charge en termes d'alimentation n'est en effet pas la même entre les patients obèses qui subissent une chirurgie bariatrique et ceux sous GLP-1, deux options qui provoquent pourtant une perte de poids comparable.

Les notices et les recommandations pourraient ainsi bientôt évoluer pour mieux prendre en compte ce risque dans la prise en charge des patients. Malgré ce risque, ces traitements restent utiles pour les patients concernés et ne doivent pas être arrêtés sans avis médical.