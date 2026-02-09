Les vaccins ne suffisent pas : bientôt un spray nasal pour mieux protéger contre la grippe ?

Un spray nasal pourrait bientôt faciliter la prévention contre la grippe.

Personne n'aime les piqûres. Et les vaccins actuellement disponibles contre la grippe manquent d'efficacité. Elle a été estimée à seulement 36 % pour la saison 2025-2026. "Le besoin d'une protection plus efficace contre la grippe ne cesse de croître, le virus continuant de provoquer chaque année une morbidité et une mortalité importantes à l'échelle mondiale", rappellent les chercheurs du laboratoire néerlandais Leyden Labs. Ils viennent justement de publier dans la revue Science Translational Medicine les résultats de leur "vaccin" nasal contre la grippe, qui a été testé chez les animaux et les humains.

Ce spray nasal, à l'inverse des vaccins classiques, ne contient pas de virus ou autre antigène pour activer le système immunitaire, mais directement des anticorps, qui offrent une protection immédiate. Administré dans le nez, il permet "de stopper les virus au point d'entrée, plutôt que par les voies traditionnelles d'administration intraveineuse ou intramusculaire", a expliqué Clarissa Koch, directrice scientifique de Leyden Labs. Le virus est ainsi arrêté avant même d'atteindre les voies respiratoires.

Les résultats du laboratoire "montrent qu'un simple spray intranasal permet d'atteindre rapidement des niveaux efficaces, est bien toléré et présente une forte activité antivirale", se réjouit le Dr Boris Juelg, un des auteurs de l'étude. Le spray nasal s'est en effet montré efficace chez les animaux, et sûr chez l'Homme au cours de l'essai clinique mené auprès de 143 adultes en bonne santé. En plus d'être plus facilement administré et donc accepté par les patients, le spray nasal protège contre toutes les souches des virus A et B de la grippe. Les vaccins injectés, eux, ne protègent que contre trois ou quatre souches, ce qui pourrait notamment avoir posé problème au cours de cette saison avec la circulation inattendue du variant K.

Un spray nasal déjà autorisé en prévention de la grippe

Le spray nasal doit encore prouver son efficacité chez l'humain au cours d'essais à plus grande échelle, et notamment chez les personnes fragiles, particulièrement à risque de formes graves de la grippe. Un autre spray nasal contre la grippe a déjà été autorisé en Europe et recommandé par la Haute autorité de santé pour les enfants, mais il n'est pas disponible en France pour des raisons de remboursement. Une situation critiquée notamment par les sociétés de pédiatrie. En attendant, les vaccins déjà disponibles restent le meilleur moyen de prévention contre la grippe, malgré leur efficacité limitée.