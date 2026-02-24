Rappel de Doliprane : pourquoi et quels sont les risques ? La liste de tous les lots concernés

Un rappel de plusieurs lots de Doliprane pour enfant est en cours "en raison d'un problème de fabrication".

Si vous avez acheté du Doliprane récemment, vous avez peut-être un lot défectueux. L'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, a en effet lancé un rappel de plusieurs lots de Doliprane en raison d'un "problème de fabrication". Au total, 27 lots vendus en pharmacie de ville entre le 12 novembre 2025 et le 3 février 2026 sont concernés.

Du Doliprane liquide avec pipettes pour enfants rappelé

Le rappel concerne des lots de Doliprane 2,4 % en suspension buvable, c'est-à-dire en version liquide avec les pipettes. Ce sont justement les pipettes qui sont touchées par le défaut de fabrication. "Les graduations de certaines pipettes fournies avec les flacons de Doliprane 2,4% suspension buvable sont susceptibles de s’effacer progressivement, après un rinçage à l’eau tiède ou chaude", précise l'ANSM. Ce défaut est loin d'être anodin : "Ce défaut qualité peut ensuite entraîner une erreur dans le dosage du médicament avec un risque potentiel de surdosage en paracétamol chez les nourrissons et les jeunes enfants (3 à 26 kg)", alerte l'Agence du médicament.

Quels sont les lots de Doliprane concernés par le rappel et comment vérifier ?

Les lots concernés par le rappel sont les suivants :

avec une date d'expiration au 08/2027 : L033, L034, L035, L036

avec une date d'expiration au 09/2027 : de L037 à L049

avec une date d'expiration au 10/2027 : de L050 à L062.

Le numéro de lot ainsi que la date d'expiration sont indiqués sur la boite du médicament ou sur le flacon.