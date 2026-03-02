Plus besoin de faire deux injections : le premier vaccin contre la grippe et le Covid-19 vient d'être autorisé en Europe

L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert pour le premier vaccin combiné vaccin et grippe, qui sera indiqué pour une partie de la population.

Chaque hiver, de nombreux Français se font vacciner à la fois contre la grippe et le Covid-19. Cela sera bientôt de l'histoire ancienne, puisqu'un vaccin combiné grippe et Covid-19 a été recommandé par l'Agence européenne du médicament (EMA) ce 27 février 2026. Une première. "En tant que premier vaccin combiné COVID-19/grippe, mCombriax offre aux gens la possibilité d'avoir un seul vaccin pour se protéger contre les deux maladies", précise l'EMA.

Avant de donner son feu vert, l'Agence du médicament a étudié les données d'une étude de phase 3 menée auprès de 8 000 personnes âgées de plus de 50 ans. L'étude a montré que les personnes qui ont reçu le vaccin "avaient des niveaux d'anticorps contre la grippe et le SRAS-CoV-2 qui n'étaient statistiquement pas inférieurs à ceux observés chez les personnes qui recevaient à la fois" un vaccin contre la grippe et un autre contre le Covid-19. En clair, le vaccin unique est aussi efficace que les deux injections.

Encore plusieurs étapes avant que le vaccin ne soit disponible en France

"Les vaccins combinés ont le potentiel de simplifier la vaccination et de contribuer à de meilleurs résultats en matière de santé", s'est réjouit Stéphane Bancel, directeur général de Moderna, qui a développé le vaccin à ARN messager. Il peut provoquer des effets secondaires classiquement observés avec les vaccins : douleur au site d'injection, fatigue, douleurs musculaires et articulaires, maux de tête, nausées, fièvre...

Le feu vert de l'Agence européenne du médicament n'est pas une autorisation de mise sur le marché, qui doit ensuite être accordée par la Commission européenne. Puis, "les décisions concernant le prix et le remboursement auront lieu au niveau de chaque État membre. mCombriax sera une option de plus pour les autorités nationales à envisager pour les campagnes de vaccination contre le COVID-19 et la grippe. Les autorités nationales décident quels vaccins déployer et formulent des recommandations sur qui devrait les recevoir", précise l'EMA. Si le vaccin est finalement autorisé en Europe puis recommandé en France, il sera donc seulement indiqué aux personnes de plus de 50 ans.