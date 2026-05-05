Vous voulez prendre soin de votre cœur ? Dormir 11 minutes de plus peut déjà faire la différence selon une étude

Le sommeil est essentiel pour avoir un cœur en bonne santé.

De petits changements peuvent parfois faire une grande différence. Cela est particulièrement vrai quand il s'agit de notre santé. Le sommeil fait partie des facteurs les plus importants pour notre santé. Pourtant, nous dormons de moins en moins : les Français dorment seulement 6h50 par nuit en moyenne. Il est pourtant recommandé de dormir entre 7 et 9 heures par nuit, puisque de nombreuses études ont prouvé que cette durée était la plus bénéfique pour notre santé, et notamment cardiovasculaire.

Une revue de 17 études portant sur plus de 900 000 personnes a conclu que "la durée de sommeil optimale pour minimiser le risque de maladie coronarienne se situe entre 7,0 et 8,0 heures par jour chez les hommes, et entre 7,5 et 8,5 heures chez les femmes". Bien sûr, pour beaucoup il peut être difficile d'augmenter drastiquement son temps de sommeil pour atteindre les recommandations. La bonne nouvelle est que même une petite augmentation est déjà bénéfique.

Une étude publiée en mars 2026 dans l'European Journal of Preventive Cardiology a justement mis en évidence qu'une augmentation de seulement 10 minutes par jour de sommeil, si cela est associé à d'autres petits changements d'hygiène de vie (faire 5 minutes de plus d'activité physique et manger un quart de tasse de légumes supplémentaire), peut réduire de 10 % le risque d'événements cardiovasculaires majeurs, comme un infarctus ou un AVC. Selon l'étude, la "combinaison optimale", soit environ 8 à 9 heures de sommeil par jour, 40 à 105 minutes d'activité physique et un bon score de qualité alimentaire "était associée à une réduction de 57 % du risque" d'événement cardiaque majeur.

Cette étude met en lumière que pour prendre soin de sa santé, notamment cardiovasculaire, il faut prendre en considération l'ensemble de notre hygiène de vie. "Combiner de petits changements dans plusieurs aspects de notre vie peut avoir un impact positif étonnamment important sur notre santé cardiovasculaire", s'est réjouit le Dr Nicholas Koemel, auteur principal de l'étude. D'autant plus que selon lui, "effectuer quelques petits changements combinés est probablement plus réalisable et plus durable pour la plupart des gens que d'essayer de transformer radicalement un seul comportement".

Il "encourage chacun à ne pas sous-estimer l'importance de faire un ou deux petits changements dans sa routine quotidienne, aussi minimes puissent-ils paraître". D'autant plus que tout est lié : plus nous dormons, plus nous sommes en forme pour faire de l'activité physique et plus nous avons tendance à manger sainement !