Être fatigué au réveil n'est pas anodin : c'est peut-être le signe de ces maladies

Une fatigue matinale passagère n'est généralement pas inquiétante... Mais si elle dure, elle ne doit alors pas être ignorée.

Tout le monde a déjà connu un réveil difficile après une nuit trop courte ou quelques excès. Mais certains se sentent fatigués dès le réveil même en dormant assez : ce n'est alors pas normal ni anodin. Une fatigue au réveil est le signe d'un sommeil insuffisant ou pas assez réparateur, et cela peut avoir des conséquences sur la qualité de vie et la santé, surtout si la situation dure. Elle peut avoir plusieurs causes, plus ou moins inquiétantes.

La première chose à faire est évidemment de vous demander si vous dormez suffisamment : il est recommandé de dormir minimum 7 heures par nuit, en sachant que certains ont plus de besoins que d'autres. Le sommeil doit aussi être le plus régulier possible. Ensuite, il faut vérifier si l'environnement du sommeil est adapté : chambre au calme, dans le noir et à la bonne température. Enfin, l'hygiène de vie (alimentation saine, activité physique régulière...) est-elle favorable à un bon sommeil ? Si toutes ces cases sont cochées, il peut y avoir une cause médicale à cette fatigue matinale.

Parmi les principales causes d'une fatigue matinale, on retrouve bien sûr les troubles du sommeil, comme les insomnies, le syndrome des jambes sans repos, ou encore l'apnée du sommeil. Tous ces troubles, qui réduisent le temps de sommeil ou nuisent à sa qualité, provoquent une fatigue en journée.

Ensuite, une fatigue au réveil est souvent provoquée par des troubles psychologiques. "La première pathologie à envisager, c'est la dépression. Elle se manifeste souvent par une sensation de lourdeur intense au réveil, comme si chaque geste demandait un effort surhumain", a expliqué la Dr Isabelle Poirot, psychiatre spécialiste du sommeil, à Santé Magazine. L'anxiété ou encore le stress peuvent aussi perturber le sommeil, et donc être à l'origine d'une fatigue.

Enfin, une fatigue matinale peut être le signe d'un trouble hormonal, notamment l'hypothyroïdie, particulièrement fréquente chez les femmes, en particulier après la ménopause. D'ailleurs, les changements hormonaux chez les femmes (grossesse, périménopause, ménopause), peuvent être à l'origine d'une fatigue. D'autres problèmes de santé, comme des carences - en fer ou en magnésium notamment - voire un cancer peuvent aussi se manifester par une fatigue matinale anormale.

Si vous souffrez d'une fatigue matinale qui impacte votre vie quotidienne, qui ne passe pas voire s'aggrave, surtout si vous avez d'autres symptômes inhabituels, il est préférable de consulter un professionnel de santé pour déterminer la cause et mettre en place des solutions. "Quand la fatigue persiste malgré des nuits 'normales', il faut en parler à son médecin", insiste la Dr Poirot.