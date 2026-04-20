Voici pourquoi les femmes ont besoin de plus dormir que les hommes, selon une chercheuse spécialiste du sommeil

Les femmes ont généralement besoin de plus dormir que les hommes, pour plusieurs raisons.

Les femmes seraient-elles, là encore, moins bien loties que les hommes concernant le sommeil ? C'est en tout cas ce que dit la science. "En moyenne, les femmes ont besoin de 10 à 20 minutes de sommeil en plus", nous explique Armelle Rancillac, docteure en neurosciences et chercheuse à l'Inserm. Si cela peut paraître anodin, c'est loin d'être le cas. "Les femmes sont souvent en déficit de sommeil", explique la spécialiste. Et on sait à quel point le déficit de sommeil est néfaste pour la santé physique et mentale.

D'après une enquête menée en 2026 par l'Institut national du sommeil et de la vigilance, les femmes "sont moins satisfaites de leur sommeil que les hommes". Elles "perçoivent leur sommeil comme moins réparateur", confirme la chercheuse. Les femmes sont aussi particulièrement concernées par l'hypersomnolence : 41 % d'entre elles contre 35 % des Français en moyenne, d'après l'enquête. Mais alors comment expliquer ce besoin accru de sommeil chez les femmes par rapport aux hommes ?

D'abord, il y a une réponse physiologique. "D'un point de vue biologique, les hormones" vont principalement faire la différence, explique Armelle Rancillac. Pendant la grossesse, le post-partum ou encore à l'arrivée de la ménopause, les femmes ont souvent un sommeil perturbé. Mais même en dehors de ces périodes, rien que le cycle menstruel joue. Les femmes vont avoir un besoin particulièrement accru de sommeil pendant la phase pré-menstruelle. A ce moment de leur cycle, "les femmes déclarent plus souvent des insomnies, des réveils nocturnes", précise la chercheuse.

De façon générale, les femmes sont plus nombreuses à souffrir d'insomnies. Une revue d'études publiée en 2020 avait par exemple conclu qu'elles ont 58 % plus de risque d'en souffrir que les hommes. Les femmes ont aussi plus de risque d'être touchées par l'anxiété et le stress, qui peuvent être à l'origine d'insomnies, et sont également une conséquence d'un manque de sommeil... Un cercle vicieux. D'autres pathologies plus fréquentes chez les femmes peuvent aussi être à l'origine d'une fatigue et donc d'un besoin accru de sommeil, comme la carence en fer et l'hypothyroïdie.

D'autres différences entre les hommes et les femmes peuvent jouer, notamment l'horloge biologique. "Les femmes ont tendance à avoir un chronotype plus matinal", et donc à avoir besoin de se coucher plus tôt que les hommes. Mais elles ont "tendance à s'aligner sur le sommeil de leur conjoint", explique Armelle Rancillac. Un autre facteur souvent oublié est le fait que les hommes ronflent plus que les femmes. Eh non ce n'est pas un cliché, et c'est loin d'être anodin ! Les ronflements peuvent réellement perturber le sommeil : "les nuisances sonores nuisent à la qualité du sommeil", confirme la chercheuse.

Enfin, au-delà des causes biologiques, ce besoin accru de sommeil chez les femmes s'explique aussi par des facteurs sociaux, et notamment par la charge mentale. Beaucoup de femmes connaissent cette difficulté à s'endormir à cause des "to-do list" mentales. Une source de stress et de fatigue qui s'accumulent avec le temps et nuisent à la santé mentale comme physique.