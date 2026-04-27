Vous bavez sur votre oreiller la nuit ? Cela pourrait révéler un problème de santé

Baver la nuit n'est pas seulement embarrassant, cela peut être le signe d'un problème de santé, parfois grave.

Qui ne s'est jamais réveillé avec de la bave sur son oreiller ? Rassurez-vous, ce phénomène est généralement tout à fait normal... en tout cas lorsque cela est léger et n'arrive pas souvent, par exemple après une soirée un peu trop arrosée. "Bien que baver occasionnellement soit courant et puisse survenir pendant le sommeil profond, une salivation excessive et fréquente signale un problème et peut révéler une autre affection médicale ou un trouble du sommeil", a expliqué le Dr Abhinav Singh à la Sleep Foundation.

Le fait de baver la nuit n'est pas forcément lié à une raison inquiétante. C'est souvent dû à la position de sommeil : dormir sur ventre ou le côté favorise le fait de baver sur son oreiller, d'autant plus chez les personnes qui dorment la bouche ouverte. Dans ce cas, la solution est relativement simple : il suffit de dormir sur le dos ! Mais une salivation nocturne excessive peut aussi être le signe d'un problème de santé, plus ou moins grave.

D'abord, baver la nuit peut être lié à une infection respiratoire, comme un rhume, ou à des allergies. Dans ces cas, le nez se retrouve bouché, ce qui pousse à respirer la bouche ouverte, et donc à baver. Il suffit alors de faire des lavages de nez et si besoin de prendre des médicaments antihistaminiques.

Ensuite, ce phénomène peut également être dû à des problèmes bucco-dentaires. Caries, maladies des gencives ou même aphtes peuvent entraîner une augmentation de la production de la salive. Les personnes qui grincent les dents la nuit (ce qu'on appelle le bruxisme), d'autant plus si elles portent une gouttière, peuvent aussi se réveiller la tête sur un oreiller mouillé.

Le fait de baver la nuit peut aussi être provoqué par une grossesse, un reflux gastro-œsophagien, ou encore la prise de certains médicaments, comme des antibiotiques, ou des traitements contre la maladie d'Alzheimer. L'effet secondaire doit alors être indiqué sur la notice.

Le fait de baver la nuit peut également être le signe d'un problème de santé plus inquiétant : l'apnée du sommeil. Les personnes touchées dorment souvent la bouche ouverte, ce qui encore une fois favorise la salivation sur l'oreiller. En cas d'autres symptômes (pauses respiratoires pendant la nuit, ronflements importants, fatigue chronique), il est important de consulter un professionnel de santé.

Enfin, même si cela est plus rare, l'hypersalivation peut aussi être le signe d'une maladie neurologique, comme la maladie de Parkinson, la paralysie cérébrale ou encore la sclérose latérale amyotrophie, plus connue comme la maladie de Charcot. Des symptômes moteurs sont alors aussi présents. De façon générale, il est préférable de consulter un professionnel de santé en cas d'augmentation soudaine de la salivation ou si celle-ci est excessive, surtout en présence d'autres symptômes respiratoires, neurologiques, ou liés au sommeil.