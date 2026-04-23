Les siestes peuvent être le signe de problèmes de santé chez les personnes âgées, surtout à ce moment de la journée

Les siestes ont des bienfaits pour la santé, mais elles peuvent aussi être un signal d'alerte.

La sieste a de nombreux adeptes, et en particulier chez les personnes âgées. Et on comprend pourquoi : elle peut permettre de récupérer après une nuit trop courte, de réduire le stress, d'améliorer sa concentration... Mais il y a des conditions. De façon générale, il est recommandé de faire des siestes courtes (environ 20 minutes), et pas après le milieu d'après-midi pour éviter de perturber le sommeil la nuit. Dans certains cas, cette habitude pourrait même "être un signe d'alerte de maladies sous-jacentes ou en développement chez les personnes âgées", d'après des chercheurs américains.

Une équipe de chercheurs du Mass General Brigham a mesuré le sommeil de près de 1 400 adultes, âgés de 81 ans en moyenne, pendant 10 jours. Les participants ont ensuite été suivis pendant près de 20 ans. L'étude a d'abord conclu que les siestes excessives étaient associées "à des taux de mortalité plus élevés". Des résultats qui confirment ceux de recherches précédentes, qui étaient quant à elles basées sur les habitudes de sieste auto-déclarées.

"Les siestes excessives à un âge avancé ont été associées à la neurodégénérescence, aux maladies cardiovasculaires et à une morbidité accrue", rappelle la chercheuse Chenlu Gao, autrice principale de l'étude parue le 20 avril 2026 dans la revue JAMA Network Open. Cette nouvelle étude a aussi apporté "un éclairage nouveau" sur le lien entre le moment de la sieste et la santé.

Celle-ci a en effet conclu que "les siestes en début de journée pourraient refléter des problèmes de santé sous-jacents". Les personnes qui faisaient des siestes le matin avaient ainsi un risque accru de mortalité de 30% par rapport à celles qui en faisaient l'après-midi. Globalement, "les résultats suggèrent que des siestes plus longues et plus fréquentes - en particulier le matin - pourraient constituer un marqueur d'un risque accru de mortalité en fin de vie", écrivent les auteurs de l'étude. La fréquence, la durée et le moment des siestes semblent donc être trois facteurs essentiels pour déterminer si les siestes sont potentiellement un signe de problème de santé.

Bien sûr, des siestes longues et fréquentes ne sont pas nécessairement un symptôme de maladie. D'autant plus que le sommeil des personnes âgées est souvent réduit et perturbé. Mais une fatigue excessive, inexpliquée, ou qui survient brutalement, doit pousser à consulter un professionnel de santé. Aussi, être fatigué dès le réveil - ce qui peut pousser à faire une sieste le matin - n'est également pas normal. Ces symptômes peuvent indiquer un trouble du sommeil (comme l'apnée du sommeil), une maladie hormonale, neurologique, cardiovasculaire, ou encore un cancer.