Cette erreur que presque tout le monde fait avant de se coucher impacte le sommeil selon ce médecin

Ce petit geste paraît anodin, mais il peut jouer sur notre sommeil.

Bien dormir est essentiel pour être en bonne santé. Au quotidien, chaque petit geste compte pour avoir un sommeil suffisant et de bonne qualité : alimentation, activité physique, lumière, température, écrans… Mais peu de gens savent que la porte de la chambre a aussi un impact. Certains préfèrent la garder ouverte, et d'autres ont l'habitude de la fermer avant de se coucher. Mais ce choix est plus important qu'on ne pourrait le penser.

Dans plusieurs études, des chercheurs ont étudié la différence dans la qualité de l'air et la qualité du sommeil en fonction de si la porte de la chambre est ouverte ou fermée. L'une d'elles a montré "que l'ouverture des fenêtres ou des portes a significativement réduit la concentration de CO₂ pendant le sommeil". Lorsque nous dormons, nous respirons, et nous expirons du dioxyde de carbone (CO₂). Sauf que si l'air ne circule pas et reste bloqué dans la même pièce, ce CO₂ s'accumule pendant la nuit.

Le Dr William Lu, médecin du sommeil, a justement expliqué que "lorsque les niveaux de dioxyde de carbone augmentent, notre sommeil devient souvent plus léger et plus fragmenté. Vous n'êtes pas susceptible d'avoir du mal à vous endormir, mais il est probable que vous aurez un sommeil moins profond et réparateur". Une chambre "bien ventilée" est ainsi un "environnement propice à un sommeil plus réparateur", affirme le spécialiste.

Cependant, il y a aussi des désavantages, voire des risques à dormir la porte ouverte. D'abord, les pompiers recommandent de garder la porte fermée pour se protéger en cas d'incendie. Mais cela ne protège que si l'incendie se déclare en dehors de la chambre. La porte fermée peut alors être encore plus dangereuse... Ensuite, dormir la porte ouverte peut nuire au sommeil si de la lumière ou du bruit passe par cette ouverture.

Au final, il n'y a pas un bon choix universel quant au fait de dormir la porte ouverte ou fermée. Cela dépend de votre situation. Si vous choisissez de fermer la porte, il y a d'autres manières d'améliorer la qualité de l'air de votre chambre. Si vous ne pouvez ou ne souhaitez pas dormir la fenêtre ouverte - ce qui est l'idéal - il est préférable d'aérer la chambre quelques minutes avant de dormir pour renouveler l'air et rafraichir la pièce, ce qui aide à s'endormir et maintenir un sommeil profond. Enfin, il faut éviter d'allumer des bougies ou des encens - qui libèrent du CO₂ - dans la chambre, surtout sans aérer.