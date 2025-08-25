C'est l'heure précise de coucher idéale pour être parfaitement reposé le lendemain

L'heure du coucher est très importante pour ne pas se réveiller fatigué le lendemain, mais il ne suffit pas de se coucher tôt. Voici le moment idéal pour aller au lit.

Plus on dort, moins on est fatigué, peut-on penser. Mais dans les faits, ce n'est pas aussi simple. Il vous est sûrement déjà arrivé de vous coucher tôt et pourtant de vous sentir fatigué au réveil le lendemain et même encore plus que la veille où vous vous étiez couché plus tard. Une heure précoce de coucher ne suffit pas toujours.

Il faut aussi prendre en compte les cycles de sommeil. Il faut savoir qu'un cycle de sommeil dure en effet 90 minutes, au cours desquelles vous passez par le sommeil "lent léger", où vous pouvez vous réveiller facilement, le sommeil "lent profond" permettant à votre corps de se régénérer, et le sommeil "paradoxal" pendant lequel vous rêvez.

Si vous vous réveillez au mauvais moment pendant un cycle de sommeil, notamment pendant la phase profonde, vous pourrez vous sentir plus fatigué que si vous aviez dormi moins longtemps, mais en vous réveillant au bon moment. Pour se sentir reposé le matin, il est donc préférable de s'endormir entre les cycles de sommeil. Et pour savoir à quelle heure se coucher idéalement, le site Hillarys a créé un "calculateur de sommeil". Il se base sur les rythmes naturels du corps humain, les adultes ayant besoin de 7 à 9 heures de sommeil par nuit, représentant cinq à six cycles de sommeil, contre 9 à 13 heures pour les enfants.

L'outil donne des résultats très précis et pratiques. Selon le calculateur, si vous vous réveillez à 6h, vous devriez idéalement aller au lit à 20h46 ou 22h16, selon si vous êtes couche-tôt ou non. Cet horaire prend en compte les 14 minutes qu'il faut en moyenne aux personnes pour s'endormir, vous n'êtes donc pas à cinq minutes près. Pour un réveil à 7h, il faut se coucher à 21h46 ou 23h16 et ainsi de suite. De même, se lever à 6h30 correspond idéalement à un coucher à 21h16 ou 22h46 et 22h16 ou 23h46 pour 7h30.

Yvonne Keal, de chez Hillarys, a déclaré pour MailOnline que mieux dormir peut "améliorer la concentration, réduire les niveaux de stress et même garder notre cœur en bonne santé", mais que les "modes de vie modernes, où l'on est toujours connecté, et les environnements domestiques surchargés peuvent activement nous empêcher d'obtenir le repos dont nous avons besoin".

A ces horaires s'ajoutent quelques recommandations pour bien se réveiller le matin. Il est déconseillé de regarder son téléphone dès que vous ouvrez les yeux, une action courante, mais trop brusque au lever. Il est aussi recommandé d'éviter de repousser son réveil car cela fait tomber dans un sommeil très léger en attendant la prochaine sonnerie et ce ne sera pas réparateur. Une bonne habitude à prendre est plutôt de boire un bon verre d'eau pour s'hydrater et réveiller tranquillement son corps.