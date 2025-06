De plus en plus de personnes le font : est-ce vraiment une bonne idée de dormir avec du scotch sur la bouche ?

Le "mouth taping" est une tendance croissante sur les réseaux sociaux. Mais que dit la science de ses allégations pour la santé ?

Des vidéos montrant des influenceurs et célébrités dormir avec du scotch sur la bouche ont fait le tour des réseaux sociaux. Le principe est simple : placer un morceau de scotch sur sa bouche pour éviter la respiration buccale et ainsi respirer par le nez pendant son sommeil. Les adeptes de cette pratique, appelée "mouth taping", en vantent de nombreux mérites. Parmi eux : plus de ronflements et un meilleur sommeil plus réparateur. Mais ces bienfaits sont-ils prouvés ?

La réponse est simple : c'est non. Une équipe de chercheurs canadiens et britanniques ont justement analysé l'ensemble des 86 études menées sur le sujet. La conclusion est sans appel : "le mouth taping n'a pas de preuves scientifiques solides de ses effets bénéfiques sur la santé, ce qui contredit les affirmations sur les réseaux sociaux", ont expliqué les chercheurs dans un communiqué.

Pire encore, le "mouth taping" peut même être dangereux pour la santé. "Nos recherches montrent qu'il est dangereux de fermer la bouche avec du ruban adhésif pendant le sommeil", a alerté le Dr Brian Rotenberg, ORL et chirurgien du sommeil, qui a mené l'étude publiée en mai 2025.

Si le "mouth taping" peut aider contre les ronflements, c'est littéralement un pansement : cela ne soigne pas la cause des ronflements ou du fait de dormir la bouche ouverte, deux situations qui peuvent être provoquées par des allergies, une obstruction des voies respiratoires, ou encore une apnée du sommeil.

Cette pratique est justement particulièrement dangereuse chez les personnes "qui ne savent pas qu'elles souffrent d'apnée du sommeil. Ces personnes aggravent leurs symptômes sans le savoir et s'exposent à un risque accru de complications graves", a expliqué le Dr Rotenberg.

Plutôt que de chercher des solutions sur les réseaux sociaux, il est plutôt recommandé aux personnes qui sont concernées par des ronflements et qui dorment la bouche ouverte de consulter un professionnel de santé pour identifier la cause et éventuellement mettre en place un traitement. "Il est facile pour la désinformation de se répandre sur les médias sociaux. Nous devons prendre des décisions en matière de santé fondées sur des preuves scientifiques solides. Nous espérons que les gens arrêteront de se scotcher la bouche pendant leur sommeil", a déclaré le Dr Rotenberg.