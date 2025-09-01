Environ une personne sur deux fait cette erreur au réveil, elle est pourtant fortement déconseillée par les experts

Malgré les alertes des spécialistes depuis de nombreuses années, trop de personnes font encore cette erreur mauvaise pour la santé.

Pour beaucoup, les vacances d'été sont terminées ! Il faut donc hélas reprendre sa routine matinale habituelle : fini les réveils tardifs et de rester au lit ! Or, le corps peut mettre du temps à se réhabituer à ce rythme normal. Alors pour limiter la fatigue, que ce soit à la rentrée ou le reste de l'année, il faut (re) prendre les bonnes habitudes et éviter certaines erreurs qui peuvent faire commencer la journée du mauvais pied.

Une des pires erreurs est de repousser son réveil en utilisant la fameuse fonction "snooze" des téléphones portables. Même si les spécialistes le déconseillent depuis de nombreuses années, il s'agit malgré tout d'une pratique très courante. Des chercheurs américains ont justement récemment mené une étude pour estimer l'ampleur du phénomène.

© 123RF

Pour cela, ils ont analysé les données de sommeil de plus de 21 000 personnes dans le monde, via l'application Sleep Cycle. Au total, environ 3 millions de nuits ont été étudiées. Les résultats ont confirmé que le fait de "snoozer" est très répandu, puisque cette fonction a été utilisée dans plus de la moitié des nuits analysées. Cela ne vous dit rien ? Il s'agit tout simplement de repousser de quelques minutes le réveil en enclenchant une 2e sonnerie quelques minutes plus tard. En moyenne, les utilisateurs passent ainsi 11 minutes à repousser l'alarme avant de se lever. Cela "équivaut à près d'une nuit de sommeil de 6 heures perdue par mois", notent les chercheurs du réputé Mass General Brigham dans l'étude.

Certains sont de particulièrement gros utilisateurs de la fonction snooze. "Environ 45 % des participants à l'étude ont appuyé sur le bouton de répétition plus de 80 % des matins. Ces utilisateurs intensifs ont profité en moyenne de 20 minutes de sommeil supplémentaire par jour", ont précisé les chercheurs dans un communiqué. Les femmes, les personnes qui avaient un sommeil irrégulier, les gros dormeurs et les couche-tard avaient plus tendance à utiliser la fonction snooze.

Même s'il peut être très tentant de repousser son réveil pour rester quelques minutes de plus au lit, c'est en fait contre-productif, et même mauvais pour la santé à court et long terme. Cela n'apporte que du sommeil de mauvaise qualité, et au contraire fait perdre du temps de sommeil réparateur. Pourtant, la plupart des gens manquent déjà de sommeil. D'après le ministère de la Santé, 1 Français sur 5 dort moins de 6h par nuit, alors qu'il est recommandé de dormir entre 7 et 9h par nuit. Cette pratique peut d'ailleurs être le signe d'un manque de sommeil, et même d'un trouble du sommeil comme l'insomnie ou l'apnée du sommeil.

Alors quelles sont les solutions ? Elles sont simples et efficaces : se coucher plus tôt, mettre son alarme à l'heure à laquelle il faut se lever (et pas avant), et placer son réveil plus loin du lit si le désir d'appuyer sur "snooze" est irrépressible.