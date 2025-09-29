Les experts en sommeil sont unanimes : c'est à cette heure précise qu'il faut se doucher pour mieux dormir

Le moment où nous nous douchons est loin d'être anodin sur notre sommeil. Voici l'heure idéale à laquelle se doucher (et celle à éviter) pour bien dormir.

Prendre sa douche le matin ou le soir, c'est un débat éternel. D'un coté, les adeptes de la douche matinale qui ne peuvent pas commencer la journée sans, et de l'autre les partisans de la douche le soir qui préfèrent se coucher propres et relaxés. Mais quel est le meilleur moment ? Il n'y en a pas : les deux ont des bienfaits. Pour le sommeil spécifiquement, un moment précis se distingue d'après les experts sur le sujet.

D'abord, il faut comprendre que naturellement, notre corps possède une horloge biologique qui détermine les moments où nous devons dormir. Cette horloge, appelée rythme circadien, est régulée par la lumière ou encore la température. Notre température corporelle n'est pas la même toute la journée : elle baisse progressivement le soir pour indiquer au cerveau qu'il est temps de dormir. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé de dormir dans une pièce dont la température est située entre 16 et 18 degrés.

Le moment de la douche est donc crucial pour respecter ce processus de refroidissement de notre température corporelle le soir. C'est pourquoi l'idéal est de prendre une douche chaude (ou un bain) 1h30 avant de dormir. Même si cela peut paraître contre-productif, le fait de prendre une douche chaude réchauffe la peau, qui va ensuite se refroidir avec l'évaporation. Au final, cela "aide à réguler la température corporelle, facilite le début du sommeil et améliore la qualité du sommeil", a affirmé le Dr Aurelio Rojas dans une vidéo publiée sur Instagram.

Des bienfaits confirmés par le Dr Gérald Kierzek à Doctissimo. "Cela permet à la température corporelle de baisser progressivement, favorisant le signal naturel d'endormissement. Ces bonnes pratiques ont une incidence positive sur le sommeil : elles raccourcissent le temps d'endormissement, améliorent la qualité du sommeil profond et contribuent à un réveil plus reposé, à condition de respecter le bon timing et la bonne température".

Il faut en effet faire attention à ne faut pas prendre une douche chaude ou un bain trop proche de l'heure du coucher. Le corps n'aura alors pas le temps de se refroidir, et cela aura l'effet inverse. Au-delà de l'effet sur la température corporelle, prendre une douche ou un bain le soir a bien sûr aussi un effet bénéfique sur la santé mentale. C'est en effet un moment apaisant, calme, qui aide à se vider l'esprit à la fin de la journée. Parfait avant de dormir !