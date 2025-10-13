"C'est un somnifère naturel" : cette méthode serait aussi efficace que les médicaments contre l'insomnie

L'insomnie est un trouble du sommeil très fréquent qui a des conséquences majeures. Heureusement, il existe des solutions efficaces.

Passer des heures la nuit à se tourner et se retourner dans le lit... Les nombreuses personnes qui ont déjà fait une insomnie savent à quel point c'est insupportable. Les insomnies, surtout quand elles sont chroniques, ont un impact majeur sur le quotidien et la santé. Si ce trouble du sommeil peut être difficile à soigner, il existe des traitements - médicamenteux ou non - qui ont prouvé leur efficacité. Parfois, de simples petits changements peuvent avoir un grand impact.

Une astuce est largement recommandée par les médecins : porter des chaussettes pour dormir. Déjà une habitude pour certains, impossible pour d'autres... le fait de dormir avec des chaussettes a prouvé ses bienfaits sur le sommeil. Plusieurs études ont en effet été menées sur le sujet, et ont montré que les personnes qui dorment avec des chaussettes s'endorment plus rapidement et dorment plus longtemps. "C'est un médicament naturel pour le sommeil", a affirmé le Pr William Wisden au Washington Post. Cette méthode serait même "aussi efficace que beaucoup de médicaments pour le sommeil en vente libre" d'après la Dr Trisha Pasricha.

Mais comment expliquer que porter des chaussettes aide à mieux dormir ? Cette méthode, en réchauffant les pieds, provoque une dilatation des vaisseaux sanguins de la peau, ce qui au final "aide le corps à se refroidir en profondeur", même si cela peut sembler contradictoire, a expliqué la Dr Trisha Pasricha au Washington Post. Le soir, à l'endormissement, la température interne du corps baisse d'environ 1 à 1,5 °C et reste basse jusqu'au matin pour maintenir un sommeil profond. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé de dormir dans une pièce à une température de maximum 19°C.

Cette méthode est particulièrement recommandée pour les personnes qui ont les pieds froids ou la maladie de Raynaud. "Les personnes concernées ne doivent donc pas hésiter à porter des chaussettes pour pouvoir s'endormir, ou à utiliser une bouillotte : cela va permettre de rétablir le processus de vasodilatation et de gagner un peu de chaleur au niveau des pieds", a précisé le Dr Georges Reuter à Santé Magazine.

Attention cependant à mettre les bonnes chaussettes ! D'abord, il faut privilégier les matières naturelles et respirantes, comme le coton. Ensuite, les chaussettes doivent être bien ajustées : ni trop serrées ni trop grandes. Si elles donnent trop chaud, elles peuvent avoir l'effet inverse et compliquer l'endormissement.

Pour les personnes pour qui porter des chaussettes au lit est désagréable, d'autres astuces permettent de réchauffer les pieds, notamment un bain ou une douche chaude (environ 1 à 2h avant de dormir). Si en modifiant votre hygiène de vie et votre routine avant de dormir, et en essayant des astuces comme celle-ci ainsi que les traitements en vente libre, cela ne suffit pas, il faut consulter un professionnel de santé pour essayer d'autres approches. Thérapie cognitivo-comportementale, médecines douces ou encore traitements médicamenteux ont prouvé leur efficacité sur l'insomnie.