Pourquoi certaines personnes dorment avec une jambe en dehors de la couette ? Il y a une raison scientifique

Dormir avec le pied ou même la jambe au dessus des draps est une habitude pour beaucoup. Mais est-ce une bonne idée ?

Tout le monde a ses petites habitudes quand vient le moment de dormir. Certains se mettent en position fœtale, d'autres prennent toute la place dans le lit, il y a ceux qui dorment avec un doudou, ou des chaussettes, et au contraire ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de sortir le pied (voire la jambe) au dessus de la couette, même en plein hiver... Cette petite habitude courante qui peut paraître anodine est en fait une très bonne idée pour bien dormir.

"Fais-tu partie de ceux qui doivent sortir une jambe de la couette pendant la nuit ? Eh bien, tu as raison, car il y a une explication scientifique", a affirmé la pharmacienne espagnole Elena Monje sur TikTok. Le fait de sortir un pied ou une jambe en dehors de la couette permet en effet au corps de se refroidir, ce qui est essentiel pour bien dormir.

En effet, "pour bien dormir et atteindre les phases les plus profondes du sommeil, le corps doit légèrement abaisser sa température interne. En général, elle diminue d'environ un demi-degré, et ce petit changement est essentiel pour que le cerveau entre en phase de sommeil profond. Si cette baisse de température ne se produit pas, tu mettras plus de temps à t'endormir et ton repos sera affecté", a expliqué la pharmacienne.

C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est recommandé de dormir dans une chambre fraîche, à environ 19 degrés. S'il fait plus chaud dans la pièce, le corps a du mal à réguler sa température interne, et vous l'avez compris, si elle ne baisse pas, il plus difficile de s'endormir et d'avoir un sommeil profond.

Mais alors pourquoi le fait de sortir un pied ou une jambe de la couette est-il particulièrement efficace ? Les extrémités jouent un rôle majeur dans la régulation de la température corporelle. Elles sont en effet riches en vaisseaux sanguins situés près de la surface de la peau : lorsque les pieds (ou les mains) sont à l'air frais, le sang qui circule dans cette zone se refroidit, ce qui aide à baisser la température corporelle globale, et au final à mieux dormir.

Alors si vous mettez du temps à vous endormir ou que vous réveillez souvent pendant la nuit, testez cette astuce ! Bien sûr, en cas de troubles du sommeil durables il est recommandé de consulter un professionnel de santé.