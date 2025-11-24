Ils aident à bien dormir : voici les 7 fruits les plus riches en mélatonine

Pas besoin de prendre des compléments de mélatonine quand on peut en trouver directement dans les aliments !

La mélatonine fait désormais partie des compléments alimentaires les plus populaires en France. Et on comprend pourquoi : cette substance produite par notre corps nous aide à nous endormir plus rapidement, à avoir un sommeil plus réparateur, et à limiter les effets du décalage horaire. Mais saviez-vous que la mélatonine est aussi naturellement présente dans certains aliments ? Voici ceux qui en contiennent le plus, à manger une à deux heures avant le coucher.

Le premier est de saison : le kiwi. Ils sont "riches à la fois en mélatonine et en sérotonine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation du sommeil", a expliqué la nutritionniste Rhiannon Lambert à la BBC. Elle affirme même que "les kiwis se sont avérés avoir un impact positif sur l'endormissement, la durée et l'efficacité du sommeil".

© 123RF

Le second est aussi de saison : le raisin. Des chercheurs ont en effet démontré que les raisins, ainsi que le vin, contenaient de la mélatonine. Ce fruit fait partie de la liste des meilleurs aliments pour bien dormir de Samantha Cassetty, diététicienne interrogée par Today.

Un autre fruit, de saison l'été mais qu'on peut retrouver sous forme de jus, est aussi riche en mélatonine : la cerise, et notamment la cerise de Montmorency. Dans une petite étude, les participants qui ont bu du jus de cerise pendant 7 jours avaient des niveaux de mélatonine "significativement élevés" et avaient des "augmentations significatives" de leur durée totale de sommeil.

Un autre fruit, de saison en automne et hiver, est riche en mélatonine : l'ananas. Aussi, les tomates ont une "forte teneur en mélatonine", avait démontré une étude. Enfin, certains oléagineux, comme les noix et les amandes, sont également réputés pour contenir de la mélatonine, ainsi que d'autres composés qui favorisent un bon sommeil comme le magnésium et le tryptophane. Miser également sur les aliments qui contiennent ces deux substances peut aider à bien dormir. Il s'agit notamment des légumineuses, des céréales complètes, les produits laitiers, les bananes, le chocolat ou encore de l'avocat.

Bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'aliments "miracles" pour mieux dormir, mais ils peuvent y contribuer. "Bien que les aliments riches en mélatonine puissent soutenir le sommeil, leur impact est le plus efficace lorsqu'ils sont combinés à de bonnes pratiques d'hygiène du sommeil, comme maintenir une heure de coucher régulière et limiter l'exposition à la lumière le soir", a précisé la diététicienne Rhiannon Lambert. Si des problèmes de sommeil persistent malgré des changements dans le mode de vie, il est recommandé de consulter un professionnel de santé.