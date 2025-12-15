Des effets "comparables" au sport : ce petit changement le soir réduit la tension artérielle, même chez les hypertendus

L'hypertension artérielle, qui touche environ 1 Français sur 3, est un des principaux facteurs de risque de maladies cardiovasculaires.

Parfois, de simples petits changements ont de grands impacts. Dans le cas de l'hypertension, les personnes touchées doivent généralement faire plusieurs modifications dans leur quotidien : manger sainement, réduire la consommation de sel et d'alcool, faire du sport régulièrement, éviter le tabac, et parfois, prendre des médicaments.

Toutes ces mesures ont pour but de réduire la tension artérielle, et au final le risque cardiovasculaire. Mais elles ne suffisent pas forcément : "moins d'un hypertendu sur quatre a une pression artérielle correctement contrôlée", d'après l'Assurance maladie. Un autre petit changement, aujourd'hui sous-estimé, aurait des "résultats surprenants", d'après les auteurs d'une étude.

Ils ont simplement demandé à des personnes souffrant d'hypertension de se coucher à heures régulières pendant deux semaines. L'horaire du coucher ou la durée totale du sommeil n'avaient pas d'importance. "Les résultats ont été frappants", d'après les chercheurs. La pression artérielle a en effet "significativement diminué", avec "des réductions comparables à celles obtenues par l'exercice régulier ou la réduction du sel".

© 123RF

La pression artérielle des participants a en effet baissé de 4 mmHg pour la systolique (le premier chiffre) et de 3 mmHg pour la diastolique (le deuxième chiffre). "La pression artérielle nocturne a montré des baisses encore plus importantes", d'environ 1 mmHg pour la systolique et la diastolique. Si "ces chiffres peuvent sembler modestes, une baisse de 5 mmHg de la pression artérielle nocturne peut réduire le risque d'événements cardiovasculaires de plus de 10 %", rappellent les auteurs de l'étude. Même les patients qui prenaient un traitement contre l'hypertension ont vu leur pression artérielle baisser.

Même si les résultats de cette étude doivent encore être confirmés à plus grande échelle, de précédentes recherches avaient déjà mis en évidence que "l'irrégularité du sommeil est associée à une élévation de la pression artérielle" et augmente le risque d'hypertension. Mais comment expliquer cet effet ? Les chercheurs "suspectent" que le fait de se coucher à des heures irrégulières perturbe le rythme circadien, qui "régule à la fois les cycles veille-sommeil et la fonction cardiovasculaire".

Cette étude ne signifie pas qu'il suffit de dormir à heures régulières pour soigner son hypertension, mais plutôt qu'elle "peut donc être considérée comme une thérapie complémentaire" pour le contrôle de la pression artérielle, estiment les chercheurs. Le fait de se coucher à heures régulières est un changement qui ne coûte rien, n'est pas risqué ni contraignant, et qui peut avoir de nombreux bénéfices sur la santé, alors autant essayer !