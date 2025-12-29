Cette habitude est le secret pour se réveiller en pleine forme après une sieste

Il existe un moyen simple de booster les effets d'une sieste.

Après une nuit un peu courte (surtout après avoir bu un verre de trop), c'est le coup de barre assuré l'après-midi. Une sieste est alors presque indispensable. Mais on ne se sent pas toujours pleinement reposé et bien réveillé après cette petite pause. Heureusement, il existe une astuce très efficace : boire un café avant de faire sa sieste.

Cela peut paraître contre-productif : le café est un excitant, et on le déconseille d'ailleurs avant de dormir. Mais le "café-sieste" est pourtant redoutablement efficace. Cela permet de se réveiller plus facilement, et d'être plus rapidement en forme. Et on comprend facilement pourquoi. La caféine met en effet 15 à 30 minutes à agir : c'est justement pile le temps recommandé pour une sieste !

© 123RF

Le Pr Pierre Philip, chef du service de médecine du sommeil du CHU de Bordeaux, a ainsi conseillé de "prendre un expresso après le déjeuner et programmer une petite sieste de 10-15 minutes", ce qui assure de se réveiller "parfaitement éveillé". Un constat confirmé par le Dr Frédéric Saldmann : "Saviez-vous que les bienfaits de cette sieste pouvaient être décuplés si vous preniez un café juste avant ? Si vous faites une sieste et que vous souhaitez être en pleine forme après, juste avant prenez deux expressos. Quand vous allez vous réveiller vous aurez une forme du tonnerre", a-t-il assuré dans une vidéo.

Si en théorie la "sieste caféinée" peut être très efficace (et qu'elle a déjà de nombreux adeptes), les effets ne seront pas forcément les mêmes chez tout le monde. Peu d'études ont été menées pour prouver ses bienfaits. Mais elle ne présente pas vraiment de risque (chez les personnes chez qui le café ne pose pas de problème bien sûr), donc cela vaut le coup de tenter !

Il faut seulement ne pas faire de "sieste caféinée" après le milieu d'après-midi, puisque les siestes comme le café sont déjà déconseillés tard dans la journée, au risque de provoquer des difficultés à s'endormir le soir. Enfin, la sieste ni le café ne doivent pas remplacer un sommeil suffisant et de qualité. En cas de troubles du sommeil qui provoquent une somnolence importante et durable en journée, il est préférable de consulter un professionnel de santé.