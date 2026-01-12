"Des lésions permanentes" : des médecins alertent contre cette position pour dormir

Une position de sommeil très courante peut avoir des dommages durables. Certains symptômes doivent pousser à consulter.

Chacun a sa position de sommeil préférée pour s'endormir. Certains ne jurent que par la position fœtale, quand d'autres préfèrent dormir sur le dos ou encore sur le ventre. Toutes n'ont pas le même impact sur le corps : certaines positions ne sont pas forcément recommandées, surtout sur le long terme. Une position en particulier peut même "entraîner des lésions nerveuses permanentes" a mis en garde auprès du Huff Post le Dr Raj Dasgupta, spécialiste de la médecine du sommeil.

Cette position est surnommée celle du "T-rex". Elle consiste à dormir avec les bras repliés vers la poitrine, et aussi souvent les poignets pliés. Cette position particulièrement réconfortante peut "comprimer les nerfs au niveau des coudes ou des poignets" et "ralentir la circulation sanguine", a expliqué le Dr Dasgupta. Une pression qui, si elle se produit toutes les nuits pendant des mois voire des années, peut donc impacter de façon durable des nerfs.

© Verywell Health

Les personnes qui dorment dans cette position peuvent d'ailleurs se réveiller avec des picotements, des engourdissements ou des douleurs, dans les bras, les poignets, ou encore les épaules, qui peuvent devenir "raides ou douloureuses", précise le Dr Dasgupta. Ces symptômes, surtout s'ils durent dans la journée, ne doivent pas être négligés : ils sont le signe qu'il "est temps de consulter un médecin", recommande le spécialiste.

La bonne nouvelle, c'est que les dommages ne sont pas irréversibles. "La plupart des cas sont gérables et répondent bien à un traitement précoce et conservateur", a rassuré auprès du HuffPost le Dr Matthew Bennett, chirurgien orthopédique. Bien sûr, la clé sera de changer de position de sommeil, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout si vous vous mettez inconsciemment dans cette position pendant la nuit ! Mais il existe des astuces.

Une des solutions est d'empêcher physiquement de se mettre dans cette position du "T-rex". "Les personnes qui dorment sur le côté peuvent par exemple serrer un coussin de corps contre elles, ce qui offre un support confortable et empêche les bras de remonter. Un petit coussin placé entre la poitrine et les bras peut également suffire à maintenir une posture plus neutre", par exemple conseillé le Dr Gérald Kierzek à Doctissimo.

Il peut aussi être utile d'utiliser des techniques de relaxation avant de dormir, car cette position peut être révélatrice d'une anxiété. A chacun de tester différentes méthodes et voir ce qui fonctionne : exercices de respiration, étirements, méditation... Cela ne pourra que vous aider à vous détendre et mieux dormir !