La règle "3-2-1", c'est le secret simple d'un médecin pour mieux dormir

Un médecin a donné des conseils précieux et efficaces pour mieux dormir.

Le sommeil est essentiel pour être en bonne santé. Pourtant, de nombreuses personnes le négligent : 1 Français sur 5 dort moins de 6 heures par nuit. Mais au-delà de la quantité, la qualité du sommeil est tout aussi importante, voire plus. La bonne nouvelle est qu'il est possible de mieux dormir en suivant quelques conseils simples.

Le Dr Steven Lu, médecin généraliste australien et fondateur d'une clinique dédiée à la longévité, recommande justement la règle "3-2-1". D'abord, le "3" correspond au fait d'arrêter de manger au moins trois heures avant de dormir. "Manger des aliments sucrés ou riches en glucides avant de dormir déclenche une libération d'insuline, ce qui peut inhiber la production de neurotransmetteurs, notamment la mélatonine, rendant l'endormissement plus difficile", a-t-il expliqué au Telegraph. La digestion maintient aussi la température corporelle élevée, alors qu'elle doit baisser pour favoriser le sommeil.

Ensuite, le "2" signifie arrêter de boire des liquides deux heures avant de dormir. Ce conseil concerne en particulier les personnes qui ont tendance à se réveiller la nuit pour aller aux toilettes. Arrêter de boire (oui même de l'eau) avant le coucher réduit ainsi les réveils nocturnes, et favorise un sommeil continu et plus réparateur.

Enfin, le "1" renvoie au conseil d'éviter les écrans une heure avant de se coucher. Cette règle, largement connue et recommandée, est pourtant trop souvent négligée. De nombreuses études ont mis en évidence que les écrans perturbent la production de mélatonine, qui aide à s'endormir et à avoir un sommeil profond. A la place, une routine calme (lecture, podcast...) aide à se détendre et à s'endormir plus facilement.

"En suivant ce protocole, vous éliminez certains des comportements les plus néfastes pour la qualité du sommeil", affirme le Dr Lu. Cependant, cette règle - à appliquer au quotidien - peut ne pas suffire à avoir un sommeil réparateur. Certains troubles du sommeil, notamment l'insomnie ou l'apnée du sommeil, peuvent compliquer les choses. Si vous respectez cette règle et que vous souffrez toujours de troubles du sommeil ou vous sentez fatigué(e) la journée, il peut être utile de consulter un médecin pour déterminer la cause et trouver des solutions.