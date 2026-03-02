Pourquoi prendre une douche dans le noir peut-il aider à mieux dormir ?

Un petit changement dans votre routine du soir peut faire toute la différence sur votre sommeil.

Et si votre douche du soir devenait un réel moment de bien-être, qui, en prime, vous aiderait à mieux dormir ? C'est justement le but du "dark showering", un des dernières tendances sur les réseaux sociaux. Si elles ne sont pas toutes bonnes à prendre, celle-ci est validée par les spécialistes du sommeil. Le "dark showering" consiste, comme son nom l'indique, à prendre une douche dans le noir. Pas dans un noir complet - pour éviter les chutes - mais avec une lumière douce, tamisée.

Cette méthode est particulièrement efficace puisqu'elle combine les bienfaits reconnus sur le sommeil d'une douche chaude le soir, et des lumières douces avant de dormir. D'abord, des études ont "montré que prendre une douche ou un bain chaud avant de se coucher peut améliorer la qualité du sommeil et réduire le temps d'endormissement", a expliqué à The Independent la Dr Allie Hare, spécialiste du sommeil à l'hôpital Royal Brompton de Londres. En effet, après une douche ou un bain chaud, la température corporelle diminue. "Cela imite le processus naturel qui se produit dans notre corps avant le sommeil, ce qui facilite la transition du cerveau vers l'endormissement", a expliqué la Pr Chelsie Rohrscheib, neuroscientifique à Healthline. Il faut cependant prendre sa douche au bon moment : environ 1h30 avant le coucher.

© 123RF

Mais ce n'est pas tout, puisque la lumière tamisée aide aussi à favoriser l'endormissement. "Des niveaux de luminosité plus faibles augmentent la production de mélatonine", la fameuse hormone du sommeil. "Par conséquent, se doucher avec les lumières éteintes favorise la libération de mélatonine, préparant le cerveau au sommeil", a précisé la Pr Rohrscheib.

Au-delà des bienfaits directs sur les processus liés au sommeil, prendre une douche ou un bain le soir dans le noir permet aussi bien sûr de se relaxer et de réduire son stress. Cette méthode a "l'avantage supplémentaire de réduire les niveaux de cortisol circulant, qui sont normalement très stimulants et favorisent l'éveil", ajoute la neuroscientifique. Vous pouvez également prendre le temps de faire quelques respirations lentes pour rendre ce moment encore plus relaxant.

Les spécialistes précisent que si le "dark showering" peut aider à réduire le stress et à mieux dormir, ce n'est pas une solution contre les troubles du sommeil, qui doivent être pris en charge par des professionnels de santé. La douche dans le noir a déjà de nombreux adeptes, qui affirment par exemple sur Tik Tok n'avoir "jamais aussi bien dormi". Alors, allez-vous tester ?