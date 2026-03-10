Vous vous réveillez toutes les nuits à la même heure ? Voici ce qui peut provoquer ces réveils nocturnes

Les réveils nocturnes touchent de nombreuses personnes et ne sont pas à prendre à la légère.

Tous les soirs ou presque, vous ouvrez les yeux au beau milieu de la nuit, et généralement à la même heure ? Bien que ces réveils nocturnes soient particulièrement embêtants - surtout si vous avez du mal à vous rendormir - plusieurs raisons peuvent les expliquer. Même s'il n'y a généralement pas de quoi s'inquiéter, il est recommandé de consulter un professionnel de santé dans certains cas.

D'abord, il faut comprendre que notre sommeil est composé de cycles d'environ 90 minutes, et que des micro-réveils peuvent se produire à la fin de chaque cycle. S'ils ne sont pas conscients chez la majorité des personnes, certaines peuvent être réellement éveillés, et avoir du mal à se rendormir. Ces réveils peuvent se produire à la même heure ou non. Au même titre que le fait d'avoir du mal à s'endormir, les difficultés à rester endormi la nuit est considéré comme une forme d'insomnie, appelée "insomnie de maintien". Elle peut avoir plusieurs causes.

D'abord, des troubles psychologiques et psychiatriques. Le stress, l'anxiété, la dépression, voire des maladies psychiatriques sont souvent à l'origine d'insomnies, et notamment au milieu de la nuit. "Les gens se réveillent et n'arrivent pas à arrêter leurs pensées, ce qui interfère avec leur capacité à se rendormir", a expliqué à The Guardian la Dr Julia Kogan, psychologue américaine et spécialiste de l'insomnie.

Ensuite, les réveils nocturnes sont plus fréquents avec l'âge, et en particulier chez les femmes ménopausées. En effet, le sommeil devient généralement plus léger en vieillissant, et les changements hormonaux peuvent compliquer les choses. Les personnes âgées sont aussi plus susceptibles d'avoir des troubles qui peuvent impacter le sommeil, comme l'arthrose ou les troubles urinaires. Ces derniers sont une des principales causes des réveils nocturnes. Au-delà d'un réveil par nuit pour uriner, il est recommandé de consulter un professionnel de santé. Les personnes âgées sont aussi plus nombreuses à prendre des médicaments : les réveils nocturnes font partie des effets indésirables de certains traitements comme les diurétiques ou les bêta-bloquants.

Des maladies qui touchent directement le sommeil peuvent aussi bien sûr être à l'origine de réveils nocturnes. L'apnée du sommeil, en provoquant des pauses respiratoires, peut provoquer des micro-réveils. Le syndrome des jambes sans repos peut également réveiller la nuit, et surtout entraîner des difficultés à se rendormir.

Enfin, des réveils nocturnes peuvent également être liés à l'hygiène de vie. Des repas tardifs, trop copieux, une consommation d'alcool ou de café le soir ou encore des siestes l'après-midi peuvent impacter le sommeil. L'environnement de sommeil est aussi important : des bruits - comme un partenaire qui ronfle -, une pièce trop chaude ou une lumière peuvent être à l'origine de réveils.

Si les réveils nocturnes sont occasionnels et n'ont pas d'impact sur la qualité de vie, il n'est généralement pas nécessaire de consulter. A l'inverse, s'ils sont nombreux et provoquent une fatigue en journée, des troubles de la concentration, ou encore une irritabilité, il est préférable d'en discuter avec un médecin pour déterminer leur cause et le traitement.