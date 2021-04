Johannes Gutenberg : la vie de l'inventeur de l'imprimerie marquée par les échecs

BIOGRAPHIE DE JOHANNES GUTENBERG - Imprimeur d'origine allemande, Johannes Gutenberg est l'inventeur de l'imprimerie. Son invention révolutionnaire a permis de diffuser le savoir en Europe via les livres, comme la Bible.

Biographie courte de Johannes Gutenberg - Johannes Gensfleisch, dit Gutenberg, né probablement en 1397 à Mayence dans le Saint-Empire romain germanique, est un imprimeur allemand connu pour l'invention des caractères métalliques mobiles. La documentation manque pour connaître précisément la vie de Gutenberg. De 1434 à 1444, sa famille s'installe à Strasbourg. Gutenberg, déjà âgé d'une trentaine d'années, y fait son apprentissage pour devenir orfèvre. Grâce aux techniques qu'il acquiert, il commence probablement ses travaux sur l'imprimerie. Vers 1448, il est de retour à Mayence. À cette période, Gutenberg a très certainement déjà créé la typographie et ses caractères mobiles d'imprimerie, qui vont marquer un tournant en Europe. Dans sa ville natale, Gutenberg cherche des financements pour son projet révolutionnaire. En 1450, il persuade Johann Fust, un riche banquier, de l'aider à financer son projet. Ils deviennent ainsi associés.

Afin d'avoir un retour sur investissement, Johannes Gutenberg et Johann Fust décident d'imprimer un livre dont le tirage en série rapporterait. À l'époque, le seul ouvrage capable d'un tel succès est la Bible. Entre 1452 et 1455, elle a été imprimée à environ 180 exemplaires, mais seuls 48 ont été conservés, et 12 sont imprimés sur parchemin. Malheureusement, l'impression du livre ne connaît pas le succès escompté et plusieurs bibles restent en rayonnage. En 1455, Fust poursuit Gutenberg en justice, lui réclamant la restitution des sommes versées. Le tribunal tranche en faveur du banquier, et Gutenberg doit lui laisser son matériel. Deux ans plus tard, Fust s'associe avec Peter Schöffer, un ouvrier de Gutenberg, et imprime le Mainzer Psalterium. La qualité de l'ouvrage apporte alors une certaine notoriété aux deux hommes.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Johannes Gutenberg, dépossédé de son matériel mais pas de son invention, tente de son côté de relancer un atelier d'imprimerie, spécialisé dans l'impression administrative. En 1459, il participe à une nouvelle édition de la Bible. Ses travaux étant non datés et produits anonymement, il reste difficile de certifier les documents provenant de son atelier. Il est possible que le dictionnaire Catholicon, imprimé en 300 exemplaires à Mayence en 1460, soit de lui. Vivant modestement, Gutenberg est finalement anobli en 1465. Nommé gentilhomme auprès de l'archevêque de Mayence, Adolphe II de Nassau, il bénéficie alors d'une rente annuelle. Trois ans plus tard, le 3 février 1468, Gutenberg décède à Mayence. Son invention provoque un grand bouleversement, puisque le livre imprimé va permettre l'accélération de la diffusion des idées en Europe, et favorise ainsi la révolution culturelle pendant la Renaissance.

Johannes Gutenberg : dates clés