Pierre Rabhi : décès du père de l'agroécologie en France

BIOGRAPHIE PIERRE RABHI - Pierre Rabhi était un essayiste et agriculteur français connu comme l'initiateur de l'agroécologie en France. Né en Algérie en 1938, il est décédé à Lyon, le samedi 4 décembre à l'âge de 83 ans.

Samedi 4 décembre 2021, le philosophe et essayiste français, Pierre Rabhi, est décédé des suites d'une hémorragie cérébrale. Rendu célèbre grâce à ses travaux et ses expériences sur l'agroécologie, il voyage à travers le monde pour partager son savoir. En 2007, il crée l'association du "Mouvement colibris" avec le militant Cyril Dion. Cet organisme, fondé sur l'action citoyenne, a pour objectif de mettre en relation des personnes afin de les aider dans leur transition écologique.

Biographie courte de Pierre Rabhi

Pierre Rabhi est l'un des précurseurs de l'agriculture biologique en France. Ardent défenseur d'une société plus respectueuse de l'environnement, il développe pendant plus de 50 ans des pratiques agricoles accessibles à tous et prône la "sobriété heureuse". Né dans une oasis du sud algérien, il quitte le pays à l'âge de cinq ans, suite au décès de sa mère, pour être confié à un couple français. Ouvrier dans une usine parisienne dans les années 1950, il y désapprouve l'esprit de compétition et la quitte pour devenir ouvrier agricole. Confronté au développement de l'agriculture intensive, à ses engrais chimiques et pesticides, il en récuse à nouveau la logique productiviste.

Pierre Rabhi décide alors de s'installer avec sa femme Michèle dans une ferme en Ardèche pour se tourner vers les méthodes douces d'"amendement" de la terre. Il les applique à ses propres cultures pour nourrir ses cinq enfants. Fort des bons résultats obtenus, il transmet depuis 1981 son savoir-faire en Europe et dans les pays arides d'Afrique. Son objectif est de sensibiliser et de former les populations à l'agroécologie pour atteindre l'autonomie et la sécurité alimentaires de tous.

Le mouvement colibris, co-fondé par Pierre Rabhi

Initiateur de l'association Terre et Humanisme, aujourd'hui connue sous le nom de "Mouvement colibris", et reconnu expert international, ce "Gandhi du terroir" participe à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Pierre Rabhi poursuit sans relâche son combat didactique pour une terre nourricière. Ses nombreux ouvrages - dont "Parole de Terre" et "Du Sahara au Cévennes" - en sont de vibrants témoignages.

Les livres de Pierre Rabhi

Pierre Rabhi est l'auteur de plusieurs livres sur sa vision du monde et de l'agriculture. Voici une sélection de ses ouvrages :