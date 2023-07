Quelle est votre origine selon la forme de votre pied ? Voici la réponse...

Même si vous n'avez pas les moyens de faire un test ADN, vos pieds peuvent révéler bien plus sur vos ancêtres que vous ne le pensez. La forme de vos pieds pourrait aider à comprendre d'où venaient vos ancêtres. Voici les détails...

De nos jours, rechercher son arbre généalogique est beaucoup plus facile qu'auparavant. Par le passé, l'une des méthodes utilisées pour retracer l'arbre généalogique était la forme du pied. En fait, certaines personnes y croient encore aujourd'hui. Même si la véracité de la méthode basée sur la forme du pied est régulièrement mise en doute, cette façon de déterminer la lignée d'une personne est fascinante et intrigante.

Si vous avez épuisé toutes les sources de votre arbre généalogique et que vous voulez des idées supplémentaires pour retrouver vos ancêtres, la forme de vos pieds vous permettra certainement de vous amuser un peu. Voici ce que vous devez savoir... Il y a cinq formes de pied reconnues : le Grec, le Romain, le Celte, l'Allemand et l'Égyptien. Chaque type de pied a un design unique, connu sous le nom de contours principaux du pied. Les longueurs des orteils sont également spécifiques à chaque type de pied. Alors, quel est votre type de pied ?

LE TYPE DE PIED ÉGYPTIEN

Avez-vous un gros orteil beaucoup plus long que les autres ? Si c'est le cas, c'est un pied égyptien. Peut-être que vos ancêtres vivaient en Égypte antique, ça vaut le coup d'y jeter un œil, nous pensons.

Les pieds égyptiens, sans conteste la forme la plus harmonieuse des cinq, ont un gros orteil long et les autres orteils qui diminuent à un angle de 45 degrés. Le type de pied où le gros orteil est le plus long et les petits orteils diminuent à un angle de 45 degrés vers le bas. C'est l'un des types de pieds les plus courants, les pieds égyptiens sont généralement plus longs et plus étroits. La plupart des chaussures s'adaptent facilement à cette forme de pied en raison de l'angle régulier des orteils.

LE TYPE DE PIED ROMAIN

Vos trois premiers orteils sont-ils de longueur égale et les deux autres plus courts ? Félicitations, vous avez trouvé votre ascendance ! Vous êtes Romain ! Les Romains ont utilisé leurs pieds pour conquérir l'Europe et l'Afrique du Nord. Ils ont même créé une mesure de longueur standardisée en fonction du pied. On pense qu'un quart de la population mondiale a des pieds romains, définis par les trois plus gros orteils à la même hauteur et les deux plus petits qui descendent.

Les pieds romains sont définis par les trois plus gros orteils à la même hauteur et les deux plus petits qui descendent, et tous les petits orteils peuvent légèrement se courber et descendre. Les pieds romains ont tendance à avoir des arches hautes.

LE TYPE DE PIED GREC

Votre deuxième orteil est-il plus long que les autres, y compris le gros orteil ? Alors Zeus, Poséidon, Déméter, Artémis vous envoient leurs salutations. Félicitations, vous avez trouvé vos ancêtres. Ce type de pied est caractérisé par un deuxième orteil, appelé l'orteil de Morton, qui est plus grand que les autres et dépasse le gros orteil pour une formation plus pointue. Chez les personnes ayant un pied grec, le premier métatarsien, qui relie les orteils à l'arrière du pied, est plus court que le deuxième orteil, qui est le plus long. Les pieds grecs, également connus sous le nom de pied enflammé ou pied de feu, sont ceux où le deuxième orteil est plus grand que le gros orteil. Dans un pied grec, c'est le deuxième orteil qui déterminera la taille de la chaussure. Si la chaussure est trop étroite, cet orteil peut se replier sur lui-même par manque de place et prendre la forme d'un griffe, connue sous le nom de griffe d'orteil ou de marteau.

LE TYPE DE PIED CELTE

Selon l'origine du pied, les pieds celtes ont la forme la plus complexe, avec un gros orteil grand mais court, un deuxième orteil extraordinairement long et les autres orteils qui se réduisent vers un petit orteil. Vos pieds et vos orteils ressemblent-ils à ceux des Celtes ? Si vous n'avez pas connaissance d'une ascendance celte, soyez prêt à explorer les côtés inconnus de votre arbre généalogique et à revoir votre généalogie pour voir si vous avez un ancêtre celte.

LE TYPE DE PIED ALLEMAND

Votre gros orteil est-il le plus long, et vos autres orteils sont-ils alignés ? Vous pourriez être d'origine anglo-saxonne, franque, vandale ou wisigothe, il serait bon de faire une recherche généalogique !

L'un des types de pieds les plus rares, le pied allemand a le plus grand gros orteil mais les quatre autres orteils sont presque de la même longueur. Les orteils sont généralement plus larges et plus robustes que ceux des autres types de pieds.