Depuis 10 ans elle cherche ce qui nous rend heureux - voici ce que nous négligeons tous

Des décennies de recherche nous montrent que le secret d'une vie longue et heureuse réside dans la construction de relations profondes avec les gens. Mais la chercheuse en bonheur et auteure à succès Gretchen Rubin affirme qu'il y a une chose que nous avons négligée : le pouvoir d'exploiter nos cinq sens.

Gretchen Rubin est une chercheuse en bonheur et auteure à succès du livre "Le projet du bonheur". Il y a dix ans, elle a entrepris de trouver les clés d'une vie plus heureuse. Mais elle a rapidement commencé à se sentir coincée dans sa tête, déconnectée des autres et d'elle-même.

Soudain, elle a réalisé qu'elle traitait son corps comme une voiture que son cerveau conduisait en ville. Mais c'était en réalité son corps, à travers ses cinq sens, qui était sa connexion essentielle au monde. Elle a alors découvert des moyens surprenants par lesquels nos sens peuvent nous aider à nous concentrer davantage, à vivre plus longtemps et à susciter le bonheur.

Besoin d'un regain d'énergie et de gaieté ? Utilisez votre odorat.

Quand vous avez besoin d'un coup de pouce rapide, vous pouvez vous délecter de belles odeurs en prenant une grande bouffée de serviettes propres à la maison ou de bois fin dans une quincaillerie. Une odeur ne peut pas être sauvegardée pour plus tard. Elle vous relie au moment présent et, en même temps, peut vous transporter dans votre passé.

Les odeurs peuvent également stimuler la conscience. En sortant de son immeuble un matin ensoleillé, Gretchen Rubin a reçu plusieurs informations sur son quartier : c'était le jour des ordures ; le snack au coin de la rue faisait frire de la viande ; et un passant profitait de son café de bon matin.

Stressé ? Utilisez votre sens du toucher.

Des objets tels que les jouets à bulles, les hand spinners et la pâte thérapeutique à malaxer peuvent nous aider à nous sentir plus calmes. Un ami lui a dit : "Ma tante travaille en soins palliatifs et ils viennent de passer une grosse commande de couvertures légères et douillettes. C'est vraiment réconfortant pour les gens de toucher quelque chose de doux et de chaud."

Gretchen Rubin a sa propre manière d'utiliser son sens du toucher. Lorsqu'elle se trouve dans une situation qui la rend anxieuse, comme être en coulisses avant de donner une conférence, elle tient un stylo et touche toutes ses aspérités.

Distrait et improductif ? Utilisez votre sens de l'ouïe.

Gretchen Rubin a découvert que plus elle peut contrôler son environnement, moins elle est dérangée par les bruits parasites. Lorsqu'elle a emmené son ordinateur portable dans une petite bibliothèque de quartier pour écrire dans sa salle de travail calme, par exemple, elle a été distraite par la toux de quelqu'un. Mais lorsqu'elle a travaillé dans un café animé, les conversations autour d'elle l'ont aidée à se concentrer. Le bruit du mixeur ne le dérangeait pas non plus.

Tout comme vous faites des balayages périodiques de votre maison pour éliminer le désordre, vous pouvez également éliminer les bruits. Demandez à votre conjoint d'utiliser des écouteurs lors des appels vidéo si vous travaillez tous les deux à domicile. Ou, pour réduire les appels indésirables, inscrivez votre numéro de téléphone sur la liste nationale d'opposition au démarchage téléphonique.

Besoin d'une étincelle créative ? Utilisez votre sens de la vue.

Quand elle a besoin d'inspiration, Gretchen Rubin essaie de repérer les petits détails. Lors de ses promenades quotidiennes, au lieu de se perdre dans ses pensées, elle se donne des missions : chercher la couleur pourpre, observer les arbres ou regarder les chapeaux.

Elle étudiait les matériaux des différents immeubles. L'un était fait de briques rouge-brun foncé, le suivant de briques blanches, le suivant de dalles de pierre lisse jaunâtre. Elle avait parcouru ces rues des centaines de fois sans jamais remarquer ce contraste auparavant. Plus elle regardait, plus l'habitude se renforçait. Elle trouvait plus de beauté - dans le surprenant tweed orange du manteau d'une femme, dans un groupe d'oiseaux tournoyant au-dessus de sa tête.

Envie de se sentir plus proche des autres ? Utilisez votre sens du goût.

Savourer des aliments et des saveurs uniques avec d'autres personnes est l'une des coutumes humaines les plus anciennes et les plus universelles.

Pour renforcer encore les liens avec les gens, Gretchen Rubin a organisé une "fête du goût". Avec ses amis, ils ont évalué différentes variétés de pommes, de chocolat et de chips. Ils ont goûté du ketchup pour détecter les cinq saveurs de base : sucré, acide, salé, amer et umami (le savoureux). Ils se remémoraient les bonbons qu'ils mangeaient étant enfants.

C'était extrêmement amusant. Ils ne faisaient pas que socialiser ; ils partageaient une expérience sensorielle, et cela les faisait tous rire. Leurs conversations semblaient exceptionnellement chaleureuses et intimes.

En conclusion

L'exploration des cinq sens a transformé la vie de Gretchen Rubin. Chaque jour, elle puise dans leur pouvoir pour se connecter aux moments ordinaires qu'elle souhaite vivre et dont elle veut se souvenir. C'est là la clé du bonheur que nous oublions trop souvent. Revenir à ses cinq sens, c'est se recentrer sur soi et voir la vie sous un meilleur jour.