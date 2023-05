Si vous parvenez à résoudre cette énigme de maths, vous faites mieux que de nombreux candidats du brevet !

Ce problème de géométrie de niveau collège va peut-être vous sembler compliqué, pourtant il se résout très facilement avec une règle qui est apprise dès la quatrième. A vous de jouer !

Êtes-vous prêt à relever le défi de cette énigme de mathématiques de niveau collège ? Bien que ce problème de géométrie puisse sembler complexe, il peut être résolu facilement à l'aide d'une règle que vous avez apprise dès la quatrième. Pour commencer voici l'énoncé du problème en image :

© Linternaute.com

Vous découvrez ci-dessus une figure géométrique avec plusieurs mesures et angles droits. Pour résoudre ce problème, vous allez devoir trouver la mesure de X. A présent, prenez le temps d'analyser attentivement la figure et de réfléchir aux différentes informations qui vous sont fournies. De nombreuses mesures sont présentes sur ce polygone et toutes vont vous aider. En appliquant les concepts géométriques que vous avez appris au collège, vous serez capable de déduire la valeur de X. N'hésitez pas à vous munir d'un papier et d'un crayon au besoin. La géométrie est une branche des mathématiques qui étudie les figures et les espaces. Elle nécessite souvent des tracés pour s'adapter à notre perception.

Une fois que vous pensez avoir trouvé la solution, vous pouvez vérifier si votre réponse est correcte avec la figure ci-dessous. Vous avez des difficultés à résoudre cette énigme de géométrie ? Vous ne trouvez pas la règle mathématique qui doit vous aider à résoudre ce problème ? Nous allons vous donner un petit coup de pouce : il s'agit du théorème de Pythagore. Rappelez-vous : ce théorème est l'un des concepts fondamentaux de la géométrie qui établit une relation entre les longueurs des côtés d'un triangle rectangle.

En résumé, dans un triangle rectangle , le théorème de Pythagore dit que le carré de la longueur de l'hypoténuse (le côté opposé à l'angle droit) est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. Autrement dit, dans un triangle rectangle ABC, où l'angle droit est à l'angle C, si a, b et c représentent les longueurs respectives des côtés BC, AC et AB, alors le théorème de Pythagore peut être exprimé par l'équation : a² + b² = c². En d'autres termes, si vous connaissez la longueur de deux côtés d'un triangle rectangle, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la longueur du troisième côté. Voici donc la solution :

© Linternaute.com

Avec la figure ci-dessus, vous pouvez établir que l'un des côtés fait 4 unités de longueur et le second 3 unités. Avec le théorème de Pythagore, il est possible de déterminer la longueur de X avec la formule suivante : 4² + 3² = X². On peut donc écrire 16 + 9 = X² et plus précisément 25 = X². Pour finaliser l'exercice, il suffit de calculer la racine carré de 25, c'est à dire 5.

La réponse à cette énigme est : X = 5.