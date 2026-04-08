Un étrange objet identifié sur Mars : la NASA forcée de répondre à un scientifique de Harvard

Ce mystérieux cône photographié sur Mars divise les scientifiques. Face aux doutes d'une expert de Harvard, la NASA a fini par donner une explication.

Si l'homme a les yeux tournés vers la Lune avec les missions Artémis visant à fouler de nouveau le sol lunaire, Mars continue de fasciner avec ses paysages étranges et ses formations rocheuses aux formes parfois étonnantes. Au point que certains y voient la trace ou les vestiges de civilisations passées...

Certaines photos de la NASA créent ainsi la surprise et les yeux les plus avertis peuvent alors cerner d'étranges objets à la surface de Mars. C'est le cas d'une photo prise en 2022 et sur lequel une réponse a été donnée quatre ans plus tard !

En août 2022, le rover Curiosity de la NASA, arrivé en 2012 sur Mars et toujours opérationnel, a ainsi capturé une image particulièrement intrigante dans le cratère Gale, situé près de l'équateur martien. Sur cette photographie, on discerne un objet mystérieux en forme de cône parfait, à l'aspect lisse et métallique, qui a immédiatement attiré l'attention des observateurs et de la communauté scientifique.

© NASA

L'astrophysicien Avi Loeb de l'université Harvard a été l'un des premiers à soulever publiquement des questions sur cet objet énigmatique. Dans un article publié sur Medium le 8 mars 2026, le scientifique de renom a suggéré que cette forme conique pourrait être des "débris d'origine humaine". Sa proposition a créé une onde de choc, poussant de nombreux experts à examiner de plus près cette photographie. Loeb avait initialement estimé que l'objet mystérieux mesurait environ 20 centimètres, une taille suffisamment importante pour susciter des interrogations légitimes sur son origine.

Face à l'ampleur des spéculations et des questions soulevées par cette découverte, la NASA s'est vue dans l'obligation de répondre officiellement. Un porte-parole de l'agence spatiale américaine s'est ainsi notamment exprimé en réponse à un article du New York Post : "Nous avons vu de nombreuses, très nombreuses roches martiennes qui présentent des formes qui, sous un angle particulier, ressemblent à une forme plus familière." Cette explication repose tout simplement sur le phénomène de paréidolie, cette tendance qui nous pousse à reconnaître des formes familières dans des formations aléatoires ou ambiguës. Un peu comme lorsque nous voyons des formes d'animaux en observant les nuages. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cela se produit sur des photos prises sur Mars.

L'agence spatiale a également apporté des précisions cruciales concernant les dimensions réelles de l'objet. Contrairement aux estimations initiales de Loeb, la NASA affirme que le cône ne mesure qu'un centimètre et a été photographié par le rover à une distance de 3,9 mètres (13 pieds). Cette révélation change considérablement la perspective sur cet objet, le ramenant à des proportions beaucoup plus modestes que ce qui avait été initialement envisagé.

Avi Loeb n'est pourtant pas du tout convaincu par les explications de la NASA. "L'image montre clairement qu'il n'y a aucune roche ressemblant à cet objet anormal dans son environnement naturel", a-t-il déclaré au New York Post. Le scientifique de Harvard a également souligné qu'"une roche n'est pas censée avoir une surface cylindrique lisse avec une extrémité plate. Si cet objet est une roche, nous devrions voir d'autres exemples de celui-ci." Loeb a même lancé un défi direct à l'agence spatiale : "Je défie le représentant de la NASA de nous montrer un autre exemple d'une roche qui ressemble à cet objet dans n'importe laquelle des images du rover Curiosity." Le débat reste ouvert !