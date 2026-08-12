DIRECT - Éclipse solaire du 12 août 2026 : à quelle heure la voir chez vous ? L'heure du pic et toutes les infos

L'heure de l'éclipse solaire du 12 août approche. Savez-vous à quelle heure observer le pic de l'éclipse chez vous ? Suivez le guide avec les dernières infos en direct, les horaires précis dans votre ville et tous les conseils pratiques pour vivre l'événement au mieux.

L'essentiel

C'est (bientôt) l'heure de l'éclipse solaire du 12 août 2026. Ce mercredi, l'éclipse traverse l'Europe et la France pour une éclipse solaire quasi-totale visible depuis l'Hexagone, une première en terme d'intensité depuis 1999. Et on ne verra pas mieux avant 2081 !

Munissez-vous des précieuses lunettes à dénicher en pharmacie, opticien ou chez votre buraliste et préparez-vous à lever les yeux ! On la verra entre 19h30 et 21 heures avec le maximum prévu entre 20h20 et 20h35.

Le pays verra la Lune cacher le Soleil en moyenne à plus de 90 %. Le pic de l'obscurité (99%) sera atteint à Biarritz, offrant un coucher de soleil inédit et spectaculaire à travers tout le pays. De manière générale, la côte ouest de l'Hexagone sera aux premières loges pour assister à ce spectacle mais l'ensemble du pays pourra voir le phénomène. A condition que la météo soit favorable bien sûr, ce qui semble le cas selon Météo-France.

A noter que l'agence spatiale européenne, l'ESA, propose un live vidéo qui débutera ci-dessous dès 19h30.

Pour découvrir les horaires par ville et les derniers conseils pratiques, voici toutes les infos pratiques ci-dessous.

En direct

18:26 - Heure de l'éclipse solaire : à Strasbourg, un détail à prendre en compte En Alsace et dans le Grand Est, la Lune grignotera aussi une large part du Soleil. À Strasbourg, le taux d'obscuration atteindra 89,9 %, avec un pic à 20h16. L'astre étant très bas sur l'horizon, mieux vaudra toutefois choisir un point de vue dégagé vers l'ouest pour observer l'éclipse avant le coucher du soleil. 18:19 - Visibilité de l'éclipse : où fera-t-il le plus sombre en France ? L'intensité de la prochaine éclipse variera fortement à travers la France, avec une obscuration maximale enregistrée dans le Sud-Ouest et le long de la côte atlantique, atteignant un sommet de 99,5 % du Soleil masqué à Biarritz; La couverture solaire fluctue ailleurs sur le territoire, oscillant de 89,9 % à Strasbourg jusqu'à plus de 97 % à Bordeaux. "Plus vous êtes vers le sud, proche des Pyrénées, et vers l’ouest, plus l’obscuration sera importante", résume le chargé de mission éclipse pour l’Association française d’astronomie (AFA) Alain Cirou dans les colonnes de 20 Minutes. L'Observatoire de Paris propose l'application EclipseOp pour permettre à chacun de calculer précisément le taux d'occultation et les horaires du phénomène selon sa commune. Vous souhaitez retrouver l'horaire idéal de l'éclipse près de chez vous ? Notre carte détaillée peut vous y aider ! Lire l'article Carte de l'éclipse solaire du 12 août : où la verra-t-on le mieux et à quelle heure ? Les horaires par ville 18:10 - Heure de l'éclipse solaire : quand observer l'éclipse à Toulouse ? L'heure du pic Dans la Ville Rose et sur toute l'Occitanie, l'événement s'annonce exceptionnel. L'éclipse solaire y sera quasi totale puisque la Lune y recouvrira le disque solaire à hauteur de 97,9 %, plongeant la métropole dans une ambiance crépusculaire. A quelle heure scruter le ciel ? Le pic de l'éclipse et clou du spectacle sera atteint à 20h26 ce mercredi 12 août. 18:06 - La prochaine éclipse solaire totale visible depuis la France n'est pas pour tout de suite ! La bande de totalité, cette zone où l'ombre de la Lune se projette au sol, traverse rarement l'Hexagone, si bien que la plupart des éclipses y sont partielles. La prochaine éclipse totale visible en France n'est attendue qu'au début du 22e siècle, ce phénomène ne devant pas se reproduire avant 2081. 17:58 - Des dégâts irréversibles aux yeux Le risque tient à un réflexe trompeur : pendant l'éclipse, la luminosité baisse mais l'œil ne se ferme pas, alors que les rayons restent destructeurs. Bruno Censier, directeur chez Krys Optique et Audition, alerte : "Regarder directement le soleil, avec ou sans éclipse, expose à des lésions irréversibles de la rétine et à une perte de vision définitive." Les dégâts causés sont irréversibles. LIRE PLUS

A quelle heure commence l'éclipse solaire du 12 août 2026 en France ?

L'éclipse se déroulera en fin d'après-midi et en début de soirée, juste avant le coucher du soleil. Les horaires exacts varient de quelques minutes selon votre position exacte. En France, le spectacle débutera avec la phase partielle aux alentours de 19h30 (heure locale). Le maximum de l'éclipse (le pic d'obscurité) aura lieu entre 20h20 et 20h35 selon les villes, au moment où le Soleil sera très bas sur l'horizon. C'est un détail crucial pour votre organisation : vous devez impérativement choisir un lieu d'observation avec un horizon ouest-nord-ouest totalement dégagé (sans arbres, collines ou immeubles) pour ne pas manquer l'événement.

Quelle sera la visibilité de l'éclipse solaire du 12 août 2026 par villes de France ?

Si la France métropolitaine se situe juste en dehors de la bande de totalité, le phénomène restera mémorable puisque nous assisterons à une éclipse partielle de grande ampleur. Le taux d'obscuration (la surface du Soleil cachée par la Lune) sera plus important à mesure que vous vous rapprochez du sud-ouest et de la frontière espagnole. Par exemple, le Soleil sera occulté à plus de 95 % au Pays basque, environ 92 % à Paris, et autour de 90 % dans le nord-est de la France. Référez-vous à notre carte ci-dessous pour connaître le taux d'obscuration par ville, avec l'horaire du pic correspondant, pour vivre pleinement l'éclipse du 12 août 2026. Nota bene : à l'Est (comme à Nice ou Strasbourg), bien que le pourcentage soit très élevé, le Soleil sera déjà extrêmement bas ou en train de se coucher au moment du maximum.

Lire l'article Carte de l'éclipse solaire du 12 août : où la verra-t-on le mieux et à quelle heure ? Les horaires par ville

Où voir l'éclipse totale du 12 août 2026 ? Les meilleurs spots à l'étranger

Pour observer la totalité de l'éclipse solaire (ce moment magique où le Soleil est à 100 % masqué par la Lune), il faudra vous trouver dans la bande de totalité, une ligne géographique assez étroite qui traverse l'Atlantique et l'Europe. Le meilleur choix pour les Français est de se rendre en Espagne. Voici les 3 spots iconiques de cette éclipse solaire totale du 12 août 2026 :

L'Espagne : C'est la destination phare en Europe. L'éclipse totale traversera une grande partie du nord et du centre du pays, passant par des villes comme Bilbao, Burgos, Saragosse et la périphérie de Madrid. Les chances de ciel dégagé y sont maximales en plein mois d'août.

: C'est la destination phare en Europe. L'éclipse totale traversera une grande partie du nord et du centre du pays, passant par des villes comme Bilbao, Burgos, Saragosse et la périphérie de Madrid. Les chances de ciel dégagé y sont maximales en plein mois d'août. L'Islande : La bande de totalité effleure l'ouest du pays, y compris la capitale Reykjavik. Le spectacle s'annonce grandiose au-dessus des paysages volcaniques, à condition que la météo islandaise soit clémente.

: La bande de totalité effleure l'ouest du pays, y compris la capitale Reykjavik. Le spectacle s'annonce grandiose au-dessus des paysages volcaniques, à condition que la météo islandaise soit clémente. Le Groenland : C'est le premier territoire terrestre touché par l'ombre de la Lune, idéal pour les expéditions scientifiques mais plus difficile d'accès pour le grand public ! Voir les photos 100 % d'obscurité : les meilleurs endroits pour vivre l'éclipse solaire totale

Qu'est-ce qu'une éclipse solaire ?

Une éclipse solaire est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Lune s'interpose parfaitement entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur notre planète, masquant ainsi tout ou partie du disque solaire depuis la surface terrestre. Selon l'alignement et la position de l'observateur, le spectacle varie : l'éclipse peut être totale quand le Soleil disparaît complètement (comme sur le tracé à 100 % ci-dessous en Espagne ou en Islande), partielle lorsqu'il est masqué en partie (comme en France) ou encore annulaire lorsqu'un anneau lumineux reste visible autour de la Lune.

Tracé de l'éclipse totale de soleil du 12 août 2026 en Europe réalisée à partir des données de l'Observatoire de Paris. © Linternaute.com

Il est extrêmement dangereux de regarder le Soleil à l'œil nu, même lorsqu'il est masqué à 95 %. Les rayons infrarouges et ultraviolets peuvent brûler la rétine de manière irréversible sans que vous ne ressentiez de douleur sur le moment.

Achetez des lunettes spéciales éclipse : Elles doivent porter la certification CE et la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inutiles et dangereuses.

: Elles doivent porter la certification CE et la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inutiles et dangereuses. N'utilisez pas d'astuces "maison" : Les radiographies, les CD, ou les verres fumés ne filtrent pas les rayons nocifs.

: Les radiographies, les CD, ou les verres fumés ne filtrent pas les rayons nocifs. Protégez vos appareils : Si vous utilisez des jumelles, un télescope ou un appareil photo, vous devez y installer des filtres solaires professionnels (filtres en polymère ou en verre (Mylar)) à l'avant de l'objectif sous peine de détruire votre matériel et vos yeux instantanément. Lire l'article Lunettes pour l'éclipse solaire : où en trouver en urgence ce 12 août et comment acheter les "bonnes" lunettes ?

Quand aura lieu la prochaine éclipse totale en France ?

Si vous manquez celle de 2026 ou si l'éclipse partielle vous laisse sur votre faim, il faudra vous armer de patience (ou voyager). La prochaine éclipse solaire totale visible directement depuis le sol français n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081.

Cependant, une autre éclipse remarquable, cette fois-ci annulaire (le fameux "anneau de feu"), traversera le sud de la France et l'Espagne le 26 janvier 2028. De quoi planifier déjà vos futurs rendez-vous avec les étoiles !