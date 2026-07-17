Éclipse solaire du 12 août 2026 : horaires et spots... comment ne rien rater du phénomène en France ?

Préparez-vous à l'éclipse solaire historique du 12 août 2026 ! Horaires précis par ville, carte d'obscuration et conseils pour l'observer en toute sécurité.

Le mercredi 12 août 2026, l’Europe s’apprête à vivre un rendez-vous historique avec le ciel : la première éclipse solaire totale visible sur le continent depuis 1999. Ce phénomène astronomique exceptionnel se produit lorsque la Lune s'aligne parfaitement entre la Terre et le Soleil. L'éclipse de Soleil plongera certaines régions dans une obscurité totale en plein après-midi. Si l’Islande et l’Espagne auront la chance de se trouver directement dans la "bande de totalité", la France sera elle aussi aux premières loges pour admirer un spectacle céleste grandiose à l'heure du crépuscule.

En fin de journée, la France assistera en effet à une éclipse partielle d'une ampleur inédite : le Soleil sera masqué à plus de 90 % sur la quasi-totalité du pays, frôlant même les 99,5 % d'obscuration à Biarritz et Hendaye. Mais attention : parce que le phénomène se déroulera alors que le Soleil sera très bas sur l’horizon, l'improvisation n'aura pas sa place. A quelle minute précise le pic d'obscurité aura-t-il lieu dans votre commune ? Où trouver les indispensables lunettes de protection certifiées ? Carte d'ombrage, horaires par ville et conseils de sécurité : voici votre guide ultime pour ne rien rater de cet événement unique.

La prochaine éclipse solaire totale visible en Europe aura lieu le mercredi 12 août 2026. Ce phénomène astronomique historique se déroulera en fin de journée, le maximum de l'éclipse étant attendu aux alentours de 20h20 (heure de Paris). En France, le soleil se couchera partiellement occulté par la Lune, offrant un spectacle unique visible juste avant le crépuscule.

Quelle sera la visibilité de l'éclipse solaire du 12 août 2026 en France ?

Si la France métropolitaine se situe juste en dehors de la bande de totalité, le phénomène restera mémorable puisque nous assisterons à une éclipse partielle de grande ampleur. Le taux d'obscuration (la surface du Soleil cachée par la Lune) sera plus important à mesure que vous vous rapprochez du sud-ouest et de la frontière espagnole. Par exemple, le Soleil sera occulté à plus de 90 % au Pays basque et à Perpignan, environ 80 % à Paris, et autour de 70 % dans le nord-est de la France. L'ambiance lumineuse deviendra étrange, presque crépusculaire, en fin de journée. Référez-vous au tableau ci-dessous pour connaître le taux d'obscuration par ville.

La couronne solaire, visible uniquement à 100% de totalité de l'éclipse. © revers_jr - stock.adobe.com

A quelle heure commence l'éclipse solaire du 12 août 2026 ? Les horaires précis par ville

L'éclipse se déroulera en fin d'après-midi et en début de soirée, juste avant le coucher du soleil. Les horaires exacts varient de quelques minutes selon votre position exacte. En France et en Espagne, le spectacle débutera avec la phase partielle aux alentours de 19h30 (heure locale). Le maximum de l'éclipse (le pic d'obscurité) aura lieu entre 20h20 et 20h35, au moment où le Soleil sera très bas sur l'horizon. C'est un détail crucial pour votre organisation : vous devez impérativement choisir un lieu d'observation avec un horizon ouest-nord-ouest totalement dégagé (sans arbres, collines ou immeubles) pour ne pas manquer l'événement.

Nota bene : à l'Est (comme à Nice ou Strasbourg), bien que le pourcentage soit très élevé, le Soleil sera déjà extrêmement bas ou en train de se coucher au moment du maximum. D'après les calculs officiels de l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), voici le taux d'obscuration maximal pour chaque principale ville de France avec l'horaire correspondant pour vivre pleinement l'éclipse du 12 août 2026 :

Ville de France Taux d'obscuration Heure exacte du maximum Biarritz 99,4 % 20h26 Pau 98,5 % 20h26 Toulouse 97,8 % 20h26 Bordeaux 97,5 % 20h24 Brest 96,5 % 20h19 Limoges 96,1 % 20h22 Nantes 95,8 % 20h21 Rennes 95,1 % 20h18 Tours 94,4 % 20h20 Orléans 93,4 % 20h19 Paris 92,2 % 20h17 Rouen 92,1 % 20h16 Perpignan 96,8 % 20h28 Montpellier 95,7 % 20h27 Marseille 95,3 % 20h25 Nice 95,1 % 20h24 Lyon 93,8 % 20h21 Dijon 92,1 % 20h18 Lille 90,4 % 20h14 Strasbourg 89,9 % 20h16

Où voir l'éclipse totale du 12 août 2026 ? Les meilleurs spots à l'étranger

Pour observer la totalité de l'éclipse solaire (ce moment magique où le Soleil est à 100 % masqué par la Lune), il faudra vous trouver dans la bande de totalité, une ligne géographique assez étroite qui traverse l'Atlantique et l'Europe. Le meilleur choix pour les Français est de se rendre en Espagne. Voici les 3 spots iconiques de cette éclipse solaire totale du 12 août 2026 :

L'Espagne : C'est la destination phare en Europe. L'éclipse totale traversera une grande partie du nord et du centre du pays, passant par des villes comme Bilbao, Burgos, Saragosse et la périphérie de Madrid. Les chances de ciel dégagé y sont maximales en plein mois d'août.

: C'est la destination phare en Europe. L'éclipse totale traversera une grande partie du nord et du centre du pays, passant par des villes comme Bilbao, Burgos, Saragosse et la périphérie de Madrid. Les chances de ciel dégagé y sont maximales en plein mois d'août. L'Islande : La bande de totalité effleure l'ouest du pays, y compris la capitale Reykjavik. Le spectacle s'annonce grandiose au-dessus des paysages volcaniques, à condition que la météo islandaise soit clémente.

: La bande de totalité effleure l'ouest du pays, y compris la capitale Reykjavik. Le spectacle s'annonce grandiose au-dessus des paysages volcaniques, à condition que la météo islandaise soit clémente. Le Groenland : C'est le premier territoire terrestre touché par l'ombre de la Lune, idéal pour les expéditions scientifiques mais plus difficile d'accès pour le grand public ! Tracé de l'éclipse totale de soleil du 12 août 2026 en Europe réalisée à partir des données de l'Observatoire de Paris. © Linternaute.com

Il est extrêmement dangereux de regarder le Soleil à l'œil nu, même lorsqu'il est masqué à 95 %. Les rayons infrarouges et ultraviolets peuvent brûler la rétine de manière irréversible sans que vous ne ressentiez de douleur sur le moment.

Achetez des lunettes spéciales éclipse : Elles doivent porter la certification CE et la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inutiles et dangereuses.

: Elles doivent porter la certification CE et la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inutiles et dangereuses. N'utilisez pas d'astuces "maison" : Les radiographies, les CD, ou les verres fumés ne filtrent pas les rayons nocifs.

: Les radiographies, les CD, ou les verres fumés ne filtrent pas les rayons nocifs. Protégez vos appareils : Si vous utilisez des jumelles, un télescope ou un appareil photo, vous devez y installer des filtres solaires professionnels (filtres en polymère ou en verre (Mylar)) à l'avant de l'objectif sous peine de détruire votre matériel et vos yeux instantanément. Lire l'article Lunettes d'éclipse solaire 2026 : où acheter de vraies homologuées et à quel prix ?

Quand aura lieu la prochaine éclipse totale en France ?

Si vous manquez celle de 2026 ou si l'éclipse partielle vous laisse sur votre faim, il faudra vous armer de patience (ou voyager). La prochaine éclipse solaire totale visible directement depuis le sol français n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081.

Cependant, une autre éclipse remarquable, cette fois-ci annulaire (le fameux "anneau de feu"), traversera le sud de la France et l'Espagne le 26 janvier 2028. De quoi planifier déjà vos futurs rendez-vous avec les étoiles !