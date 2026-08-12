Éclipse solaire du 12 août 2026 : c'est le grand jour ! A quelle heure et comment bien l'observer en France ?

Ce mercredi 12 août 2026, l'éclipse solaire sera visible en France entre 19h30 et 21 heures avec le maximum prévu entre 20h20 et 20h35. Pour l'observer de chez vous de la meilleure des manières, découvrez les horaires précis dans votre ville, ainsi que les lieux offrant la vue la plus dégagée.

L'essentiel

C'est le grand soir, celui de l'éclipse solaire du 12 août. Elle sera quasi-totale, un phénomène inédit en France depuis 1999. Réservez votre soirée, munissez-vous des précieuses lunettes à dénicher en pharmacie, opticien ou chez votre buraliste et préparez-vous à lever les yeux !

Le pays verra la Lune va cacher le Soleil en moyenne à plus de 90 %. Le pic de l'obscurité (99%) sera atteint à Biarritz, offrant un coucher de soleil inédit et spectaculaire à travers tout le pays. De manière générale, la côte ouest de l'Hexagone sera aux premières loges pour assister à ce spectacle mais l'ensemble du pays pourra voir le phénomène. A condition que la météo soit favorable.

Comment voir l'éclipse solaire du 12 août dans les meilleures conditions ? Etant donné que l'éclipse interviendra entre 19h30 et 21h, le Soleil sera très bas au moment de l'éclipse. Il faudra alors choisir un spot idéal sans arbre ni bâtiment pour vous bloquer la vue. Pour découvrir les horaires par ville, la vérification de votre équipement et les derniers conseils pratiques, voici toutes les infos pratiques ci-dessous.

En direct

07:27 - Eclipse solaire : cap à l'ouest pour profiter du spectacle Puisque le soleil se situera très bas dans le ciel au moment du pic de l'éclipse, entre 4° et 12° de hauteur selon les régions, le choix de l'emplacement sera crucial. Il est vivement conseillé de privilégier un horizon ouest ou nord-ouest totalement dégagé. Mieux vaut s'éloigner des bâtiments et des arbres imposants pour profiter pleinement du phénomène. 07:18 - Eclipse solaire : gare aux nuages ! La prévision de Météo-France Météo-France rappelle que les nuages élevés comme les cirrus, fins et translucides, peuvent laisser apparaître le Soleil éclipsé, voire offrir des teintes spectaculaires au couchant. En revanche, des nuages épais ou compacts pourraient masquer le fin croissant solaire au pic de l'éclipse. Le Soleil étant très bas sur l'horizon ouest, la lumière devra traverser une grande épaisseur d'atmosphère, ce qui accentue le risque de voir un ciel voilé gâcher un peu le spectacle. 07:12 - Eclipse solaire : que disent les prévisions de Météo-France ? D'après les prévisions de Météo-France, la journée du 12 août s'annonce calme, anticyclonique et caniculaire, avec seulement quelques orages sur les Pyrénées et les Alpes. À l'heure de l'éclipse, le ciel devrait être généralement dégagé sur la plupart des régions. Quelques nuages peu épais pourraient s'étendre de l'est de la Bretagne au Massif central, sans toutefois gêner l'observation de cette éclipse solaire. 07:09 - Priorité au sud-ouest ! Le territoire français ne connaîtra pas l'éclipse solaire totale, mais l'assombrissement y sera néanmoins impressionnant. Le disque solaire sera masqué de 90 % à Lille jusqu'à 99,5 % à Biarritz, dans le Sud-Ouest. Plus on se dirige vers l'ouest et le sud-ouest, plus le phénomène sera saisissant. 07:08 - Quelle ville connaîtra le pic d'obscuration ? Chaque grande ville connaîtra une intensité différente. Biarritz sera à 99%, Toulouse atteindra 97,9 % d'occultation, Bordeaux 97,6 %, Ajaccio 96,8 % et Brest 96,5 %. À l'inverse, Strasbourg (89,9 %), Lille (environ 90 %) et Paris (92,2 %) figureront parmi les moins concernées. LIRE PLUS

La prochaine éclipse solaire totale visible en Europe aura lieu le mercredi 12 août 2026. Ce phénomène astronomique historique se déroulera en fin de journée, le maximum de l'éclipse étant attendu aux alentours de 20h20 (heure de Paris). En France, le soleil se couchera partiellement occulté par la Lune, offrant un spectacle unique visible juste avant le crépuscule.

Quelle sera la visibilité de l'éclipse solaire du 12 août 2026 par villes de France ?

Si la France métropolitaine se situe juste en dehors de la bande de totalité, le phénomène restera mémorable puisque nous assisterons à une éclipse partielle de grande ampleur. Le taux d'obscuration (la surface du Soleil cachée par la Lune) sera plus important à mesure que vous vous rapprochez du sud-ouest et de la frontière espagnole. Par exemple, le Soleil sera occulté à plus de 95 % au Pays basque, environ 92 % à Paris, et autour de 90 % dans le nord-est de la France. Référez-vous à notre carte ci-dessous pour connaître le taux d'obscuration par ville, avec l'horaire du pic correspondant, pour vivre pleinement l'éclipse du 12 août 2026 :

A quelle heure commence l'éclipse solaire du 12 août 2026 en France ?

L'éclipse se déroulera en fin d'après-midi et en début de soirée, juste avant le coucher du soleil. Les horaires exacts varient de quelques minutes selon votre position exacte. En France, le spectacle débutera avec la phase partielle aux alentours de 19h30 (heure locale). Le maximum de l'éclipse (le pic d'obscurité) aura lieu entre 20h20 et 20h35 selon les villes, au moment où le Soleil sera très bas sur l'horizon. C'est un détail crucial pour votre organisation : vous devez impérativement choisir un lieu d'observation avec un horizon ouest-nord-ouest totalement dégagé (sans arbres, collines ou immeubles) pour ne pas manquer l'événement.

Nota bene : à l'Est (comme à Nice ou Strasbourg), bien que le pourcentage soit très élevé, le Soleil sera déjà extrêmement bas ou en train de se coucher au moment du maximum.

Où voir l'éclipse totale du 12 août 2026 ? Les meilleurs spots à l'étranger

Pour observer la totalité de l'éclipse solaire (ce moment magique où le Soleil est à 100 % masqué par la Lune), il faudra vous trouver dans la bande de totalité, une ligne géographique assez étroite qui traverse l'Atlantique et l'Europe. Le meilleur choix pour les Français est de se rendre en Espagne. Voici les 3 spots iconiques de cette éclipse solaire totale du 12 août 2026 :

L'Espagne : C'est la destination phare en Europe. L'éclipse totale traversera une grande partie du nord et du centre du pays, passant par des villes comme Bilbao, Burgos, Saragosse et la périphérie de Madrid. Les chances de ciel dégagé y sont maximales en plein mois d'août.

: C'est la destination phare en Europe. L'éclipse totale traversera une grande partie du nord et du centre du pays, passant par des villes comme Bilbao, Burgos, Saragosse et la périphérie de Madrid. Les chances de ciel dégagé y sont maximales en plein mois d'août. L'Islande : La bande de totalité effleure l'ouest du pays, y compris la capitale Reykjavik. Le spectacle s'annonce grandiose au-dessus des paysages volcaniques, à condition que la météo islandaise soit clémente.

: La bande de totalité effleure l'ouest du pays, y compris la capitale Reykjavik. Le spectacle s'annonce grandiose au-dessus des paysages volcaniques, à condition que la météo islandaise soit clémente. Le Groenland : C'est le premier territoire terrestre touché par l'ombre de la Lune, idéal pour les expéditions scientifiques mais plus difficile d'accès pour le grand public ! Voir les photos 100 % d'obscurité : les meilleurs endroits pour vivre l'éclipse solaire totale

Qu'est-ce qu'une éclipse solaire ?

Une éclipse solaire est un phénomène astronomique qui se produit lorsque la Lune s'interpose parfaitement entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur notre planète, masquant ainsi tout ou partie du disque solaire depuis la surface terrestre. Selon l'alignement et la position de l'observateur, le spectacle varie : l'éclipse peut être totale quand le Soleil disparaît complètement (comme sur le tracé à 100 % ci-dessous en Espagne ou en Islande), partielle lorsqu'il est masqué en partie (comme en France) ou encore annulaire lorsqu'un anneau lumineux reste visible autour de la Lune.

Tracé de l'éclipse totale de soleil du 12 août 2026 en Europe réalisée à partir des données de l'Observatoire de Paris. © Linternaute.com

Il est extrêmement dangereux de regarder le Soleil à l'œil nu, même lorsqu'il est masqué à 95 %. Les rayons infrarouges et ultraviolets peuvent brûler la rétine de manière irréversible sans que vous ne ressentiez de douleur sur le moment.

Achetez des lunettes spéciales éclipse : Elles doivent porter la certification CE et la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inutiles et dangereuses.

: Elles doivent porter la certification CE et la norme ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inutiles et dangereuses. N'utilisez pas d'astuces "maison" : Les radiographies, les CD, ou les verres fumés ne filtrent pas les rayons nocifs.

: Les radiographies, les CD, ou les verres fumés ne filtrent pas les rayons nocifs. Protégez vos appareils : Si vous utilisez des jumelles, un télescope ou un appareil photo, vous devez y installer des filtres solaires professionnels (filtres en polymère ou en verre (Mylar)) à l'avant de l'objectif sous peine de détruire votre matériel et vos yeux instantanément. Lire l'article Lunettes pour l'éclipse solaire du 12 août 2026 : où en trouver en urgence et comment acheter les bonnes lunettes homologuées ?

Quand aura lieu la prochaine éclipse totale en France ?

Si vous manquez celle de 2026 ou si l'éclipse partielle vous laisse sur votre faim, il faudra vous armer de patience (ou voyager). La prochaine éclipse solaire totale visible directement depuis le sol français n'aura pas lieu avant le 3 septembre 2081.

Cependant, une autre éclipse remarquable, cette fois-ci annulaire (le fameux "anneau de feu"), traversera le sud de la France et l'Espagne le 26 janvier 2028. De quoi planifier déjà vos futurs rendez-vous avec les étoiles !