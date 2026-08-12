Éclipse solaire à Marseille : heure du pic, taux d'obscuration et où mieux la voir ?

A quelle heure exacte observer le maximum de l'éclipse solaire du 12 août 2026 à Marseille ? Découvrez les meilleurs spots de la cité phocéenne ce soir.

Ce mercredi 12 août 2026, une éclipse solaire spectaculaire va plonger Marseille dans une semi-obscurité en fin de journée. La Lune viendra glisser devant le Soleil pour masquer 96,4 % de son disque au-dessus de la cité phocéenne, selon les données de l'IMCCE. À Marseille, le phénomène débutera précisément à 19h31, pour atteindre son maximum exceptionnel à 20h25, avant de s'achever à 21h16, selon les données de l'Observatoire de Paris. Une telle obscuration va métamorphoser l'ambiance : la lumière va baisser brutalement, les ombres vont s'allonger et l'atmosphère deviendra étrange à l'approche du coucher du soleil.

Si la cité phocéenne est idéalement aux premières loges, l'engouement autour de cet événement est véritablement national. Suivie par des millions de Français, cette éclipse frôlera les 99 % d'occultation dans le sud-ouest de l'Hexagone et sera même totale de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Attention cependant, la règle de sécurité reste absolue ce soir : même réduit à un fin croissant, le Soleil reste extrêmement dangereux. Ne regardez jamais l'éclipse directement sans lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques sont inutiles et les lésions rétiniennes sont irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire à Marseille ce soir ?

L'éclipse se produisant au coucher du soleil, l'astre sera très bas sur l'horizon (à peine 2,7 degrés de hauteur au maximum) en direction de l'ouest-nord-ouest. Pour éviter qu'un immeuble ou un relief ne vous gâche le spectacle, vous devez impérativement choisir un spot avec une vue totalement dégagée vers la mer. Trois sites marseillais sont parfaits pour l'observation :

Notre-Dame de la Garde : le point culminant offre un panorama à 360° unique sur la ville et la mer.

: le point culminant offre un panorama à 360° unique sur la ville et la mer. La Corniche Kennedy : une immense tribune naturelle orientée plein ouest, pile en face du Soleil couchant.

: une immense tribune naturelle orientée plein ouest, pile en face du Soleil couchant. Les îles du Frioul : l'assurance d'un horizon maritime vierge de tout obstacle visuel.

Si vous souhaitez fuir la foule, la Côte Bleue vers Martigues, le col de l'Espigoulier près d'Aubagne ou le massif de la Sainte-Victoire à Aix-en-Provence offrent de magnifiques alternatives. Le mistral étant de la partie pour dégager le ciel, les conditions météo sont optimales. Installez-vous simplement en avance, car les accès au littoral et la circulation s'annoncent très denses dès la fin d'après-midi.