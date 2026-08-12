Éclipse solaire à Paris : heure du pic, taux d'obscuration et où l'observer ?

A quelle heure exacte observer le maximum de l'éclipse solaire du 12 août 2026 à Paris ? Découvrez les meilleurs spots parisiens et franciliens ce soir.

C'est le grand jour pour les Parisiens et l'ensemble des Franciliens. Ce mercredi 12 août 2026 au soir, une éclipse solaire partielle d'une ampleur exceptionnelle va traverser le ciel de la capitale. Selon les données de l'IMCCE (Observatoire de Paris), 92,2 % du disque solaire sera couvert par la Lune. L'astre du jour sera ainsi réduit à un mince croissant lumineux. Le calendrier horaire précis du phénomène est le suivant : l'éclipse débutera à 19h22, le maximum de l'éclipse avec son obscuration maximale de 92,2 % aura lieu à 20h17, et le spectacle s'achèvera à 21h09, juste avant le crépuscule.

Si Paris est particulièrement bien lotie, c'est toute l'Île-de-France qui s'apprête à vibrer pour cet événement national historique, le premier de cette ampleur depuis le 11 août 1999. Les communes voisines seront d'ailleurs tout aussi privilégiées : le taux d'obscuration atteindra 92,2 % à Versailles et Melun, 92 % à Pontoise et 91,6 % à Creil. Attention toutefois, la sécurité reste l'impératif numéro un de ce début de soirée. Ne regardez jamais le Soleil directement sans lunettes de protection certifiées ISO 12312-2. Les lunettes de soleil classiques, même de catégorie 4, sont totalement inefficaces face aux risques de brûlures rétiniennes irréversibles.

Où voir l'éclipse solaire à Paris ce soir ?

L'événement se produisant en toute fin de journée, le Soleil sera très bas sur l'horizon (à seulement 7,6° de hauteur au moment du maximum) en direction de l'ouest-nord-ouest. Il est donc impossible de l'observer depuis une rue bordée d'immeubles. Pour en profiter pleinement, le ciel parisien devant être dégagé, il vous faudra viser les hauteurs ou les grands espaces ouverts. 4 spots majeurs se distinguent dans la capitale pour admirer ce coucher de Soleil éclipsé :

Le Sacré-Cœur (Montmartre) : sa butte légendaire offre une vue parfaitement dégagée vers l'horizon ouest.

: sa butte légendaire offre une vue parfaitement dégagée vers l'horizon ouest. La Tour Montparnasse : son observatoire permet de dominer les toits de Paris et de s'affranchir de tout obstacle visuel.

: son observatoire permet de dominer les toits de Paris et de s'affranchir de tout obstacle visuel. Le Trocadéro : le parvis promet un axe de vue emblématique vers le couchant et la Tour Eiffel.

: le parvis promet un axe de vue emblématique vers le couchant et la Tour Eiffel. Le domaine national de Saint-Cloud : aux portes de Paris, ses terrasses garantissent une vue panoramique imprenable vers l'ouest.

Pour fuir la foule, de grands espaces ouverts dans les communes limitrophes comme Boulogne-Billancourt, Asnières-sur-Seine, Saint-Denis ou Montreuil feront parfaitement l'affaire, le maximum y étant attendu à la même heure : 20h17 précises. Pensez à arriver sur zone dès 18h15 pour anticiper la forte affluence et sécuriser le meilleur emplacement !